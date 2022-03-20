https://tr.sputniknews.com/20220320/meric-deltasinda-su-maymununun-verdigi-zarar-saha-calismasiyla-belirlenecek-1054892185.html

Meriç Deltası'nda su maymununun verdiği zarar saha çalışmasıyla belirlenecek

Meriç Deltası'nda su maymununun verdiği zarar saha çalışmasıyla belirlenecek

Güney Amerika kökenli istilacı tür olan su maymununun, Meriç Deltası Sulak Alanı'na verdiği zarar, ‘Türkiye'deki Karasal Ortamlarda ve İç Sularda İstilacı... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T12:20+0300

2022-03-20T12:20+0300

2022-03-20T12:25+0300

su maymunu

yaşam

meriç köprüsü

edirne

çanakkale

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Avrupa Birliği’nce (AB) desteklenen, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce yürütülen proje kapsamında Edirne'de 3 günlük çalıştay düzenlendi.Kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, su maymununun bölgedeki yayılış alanları, yerleştiği alandaki habitata verdiği zararlar ve mücadele çalışmaları değerlendirildi.Su maymunları üzerine 2006 yılından bu yana çalışan proje eğitmeni Dr. Ayşegül İliker Kozbaş, toplantı sonrası yaptığı değerlendirmede, su maymununun Gökçeada'da bile görüldüğünü öğrendiklerini söyledi.‘Çanakkale tarafına geçme riski var’Su maymununun Trakya'da her geçen gün yayılış gösterdiğini belirten Kozbaş, "İklimsel koşullar hem buna müsait hem de hayvan ekolojik istekleri gereği popülasyonu arttıkça başka yerlere gitme ihtiyacı duyuyor. Besin sıkıntısı yaşadığı zamanlarda gidebiliyor. Kış şartları değiştikçe gidebiliyor. O yüzden her gün artıyor, onu biliyoruz. Çanakkale tarafına geçme riski de var bu yüzden" dedi.Kozbaş, çalıştayda Meriç Deltası Sulak Alanı içerisinde yer alan Gala Gölü Milli Parkı özelinde bazı kararlar aldıklarını belirtti.Milli parktaki önemli bitki türlerinin sayısının ve miktarının azaldığının tespit edildiğini dile getiren Kozbaş, şunları kaydetti:Kozbaş, mayıs ayında Gala Gölü Milli Parkı'nda başlayacakları 4 aylık bir çalışmayla su maymununun bölgeye verdiği zararı ve popülasyon büyüklüğünü tespit edeceklerini ifade etti.Kanal Edirne'de sıkça görülüyorlarGüney Amerika kökenli istilacı tür olan su maymununun Edirne'deki popülasyonu son aylarda arttı.Avrupa'dan Asya'ya kadar dağılım gösteren su maymunları, kürkü için yetiştirildiği Bulgaristan'daki çiftliklerden kaçarak nehirler yoluyla geldikleri Trakya'da ilk kez 1984'te görülerek kayıt altına alınmıştı.Geçmişte nadir rastlanılan kemirici tür, Meriç ve Tunca nehirlerinde çokça görülmeye başlandı. Su maymunları, Meriç Nehri'ndeki taşkınları önlemek için yapılan Kanal Edirne'de gruplar halinde görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20211104/kurku-icin-ozel-yetistirilen-su-maymunlari-edirnede-ortaya-cikti-gorenler-fare-saniyor--1050484408.html

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su maymunu, meriç köprüsü, edirne, çanakkale