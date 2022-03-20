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MHP'de 'Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği' uygulaması başladı
MHP'de 'Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği' uygulaması başladı
MHP'de, siyasi etik kültürünün güçlendirilmesine yönelik oluşturulan 'Siyasi Etik Kurulu'nun nasıl çalışacağını düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına başlandı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T13:13+0300
2022-03-20T13:16+0300
milliyetçi hareket partisi (mhp)
politika
devlet bahçeli
siyasi
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti teşkilatlarının siyasi etik kültürünün güçlendirilmesi ve uymaları gereken ilkelerin belirlenmesi için oluşturulan MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanlığının çalışmalarına ilişkin yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) kabul edildi.Uygulanmasına başlanan yönetmeliğe ilişkin öncelikle milletvekilleri ve MYK üyeleri ile il başkanları bilgilendirildi. Partinin 25-27 Mart'ta Antalya'da yapılacak yerel yönetimler toplantısında da belediye başkanlarına aynı konuda bilgi verilecek.Etik ilkelere uygun davrananlara ödülYönetmeliğe göre kurul, teşkilatlardaki etik sorunları belirlemeye yönelik araştırma ve incelemenin yanı sıra seçimlerde aday adaylığı ve adaylıkla ilgili açıklık ve hesap verebilirliği esas alacak ve haksız rekabeti önleyecek ilkeler geliştirecek. Bu konuda harcama ve bağışlarla ilgili ilkeleri de belirleyecek.Kurul ayrıca parti ve teşkilatlarda etik ilkelere uygun davranışlarıyla dikkat çekenlere ödül ve takdirname verilmesini önerecek.Yönetmeliğin işleyişiKurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, parti olarak siyasi etik ile ilgili kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun yakında Meclis'e sunulacağını anlatarak, MHP Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği'nin de bu çerçevede hazırlandığını söyledi.Prof. Dr. Şahin, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yönetmeliğin içeriği ve uygulanması ile kurulun çalışma yöntemine ilişkin bilgilendirildiğini bildirdi.Bahçeli'nin 'temiz siyaset' ve bunun hem parti içinde hem Türkiye genelinde yaygınlaştırılması noktasında hassasiyeti bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahin, yönetmeliğin işleyişine ilişkin şunları kaydetti:Kurulun etik ilkelere uygun davranışların ödüllendirilmesini de önereceğini ifade eden Prof. Dr. Şahin, "Sadece kötü örneklerin üzerine gitmeyeceğiz. Bir il, ilçe teşkilatımız ya da bir belediye başkanımız güzel işler yaptığında kurul olarak konuyu değerlendirip, raporda 'ödüllendirelim' diyeceğiz. Sadece cezalandırmıyoruz, iyi iş yapanlar ve etik ilkelere uygun davranışlarda bulunanlar için ödül de öneriyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/mhp-genel-baskan-yardimcisi-kilic-mhp-ataturkun-yolundan-hicbir-zaman-ayrilmadi-1054883057.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, siyasi

MHP'de 'Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği' uygulaması başladı

13:13 20.03.2022 (güncellendi: 13:16 20.03.2022)
© AAMHP Genel Merkezi
MHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AA
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MHP'de, siyasi etik kültürünün güçlendirilmesine yönelik oluşturulan 'Siyasi Etik Kurulu'nun nasıl çalışacağını düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına başlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti teşkilatlarının siyasi etik kültürünün güçlendirilmesi ve uymaları gereken ilkelerin belirlenmesi için oluşturulan MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanlığının çalışmalarına ilişkin yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) kabul edildi.
Uygulanmasına başlanan yönetmeliğe ilişkin öncelikle milletvekilleri ve MYK üyeleri ile il başkanları bilgilendirildi. Partinin 25-27 Mart'ta Antalya'da yapılacak yerel yönetimler toplantısında da belediye başkanlarına aynı konuda bilgi verilecek.

Etik ilkelere uygun davrananlara ödül

Yönetmeliğe göre kurul, teşkilatlardaki etik sorunları belirlemeye yönelik araştırma ve incelemenin yanı sıra seçimlerde aday adaylığı ve adaylıkla ilgili açıklık ve hesap verebilirliği esas alacak ve haksız rekabeti önleyecek ilkeler geliştirecek. Bu konuda harcama ve bağışlarla ilgili ilkeleri de belirleyecek.
Kurul ayrıca parti ve teşkilatlarda etik ilkelere uygun davranışlarıyla dikkat çekenlere ödül ve takdirname verilmesini önerecek.
Yönetmeliğin işleyişi
Kurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, parti olarak siyasi etik ile ilgili kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun yakında Meclis'e sunulacağını anlatarak, MHP Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği'nin de bu çerçevede hazırlandığını söyledi.
Prof. Dr. Şahin, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yönetmeliğin içeriği ve uygulanması ile kurulun çalışma yöntemine ilişkin bilgilendirildiğini bildirdi.
Bahçeli'nin 'temiz siyaset' ve bunun hem parti içinde hem Türkiye genelinde yaygınlaştırılması noktasında hassasiyeti bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahin, yönetmeliğin işleyişine ilişkin şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız parti içi etik konusunda yönetmelikte yer alan ilkeler kapsamında bir şikayet olduğunda önce kurula görev verebilir. Kurul inceleme yapacak, disiplin daha sonra. Kurul, görevlendirme yapıldıktan sonra her türlü bilgi ve belge istemeye genel başkan adına yetkili oluyor. İncelemenin ardından hazırladığınız raporu genel başkana sunuyorsunuz. Burada 'şu tür suç unsurları oluşmuş' ya da 'bu dedikodudan ibaret, herhangi bir suç unsuru yok' diyeceğiz. Genel başkan duruma göre disiplin kuruluna sevk edecek ya da etmeyecek. Ama bir olay somut, ortada ve aleniyse bizim etik incelememize gerek yok, disiplin kurulu devreye girer orada. Buna genel başkan karar verecek. Disiplin öncesi inceleme gibi bir şey."
Kurulun etik ilkelere uygun davranışların ödüllendirilmesini de önereceğini ifade eden Prof. Dr. Şahin, "Sadece kötü örneklerin üzerine gitmeyeceğiz. Bir il, ilçe teşkilatımız ya da bir belediye başkanımız güzel işler yaptığında kurul olarak konuyu değerlendirip, raporda 'ödüllendirelim' diyeceğiz. Sadece cezalandırmıyoruz, iyi iş yapanlar ve etik ilkelere uygun davranışlarda bulunanlar için ödül de öneriyoruz" dedi.
MHP Genel Merkez binası - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
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