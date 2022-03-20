https://tr.sputniknews.com/20220320/mhpde-siyasi-etik-kurulu-yonetmeligi-uygulamasi-basladi-1054893066.html

MHP'de 'Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği' uygulaması başladı

MHP'de 'Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği' uygulaması başladı

MHP'de, siyasi etik kültürünün güçlendirilmesine yönelik oluşturulan 'Siyasi Etik Kurulu'nun nasıl çalışacağını düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına başlandı. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T13:13+0300

2022-03-20T13:13+0300

2022-03-20T13:16+0300

milliyetçi hareket partisi (mhp)

politika

devlet bahçeli

siyasi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102119/70/1021197030_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_6ce173c99ef3221ad3547c4866533dff.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti teşkilatlarının siyasi etik kültürünün güçlendirilmesi ve uymaları gereken ilkelerin belirlenmesi için oluşturulan MHP Siyasi Etik Kurulu Başkanlığının çalışmalarına ilişkin yönetmelik, Merkez Yönetim Kurulu'nca (MYK) kabul edildi.Uygulanmasına başlanan yönetmeliğe ilişkin öncelikle milletvekilleri ve MYK üyeleri ile il başkanları bilgilendirildi. Partinin 25-27 Mart'ta Antalya'da yapılacak yerel yönetimler toplantısında da belediye başkanlarına aynı konuda bilgi verilecek.Etik ilkelere uygun davrananlara ödülYönetmeliğe göre kurul, teşkilatlardaki etik sorunları belirlemeye yönelik araştırma ve incelemenin yanı sıra seçimlerde aday adaylığı ve adaylıkla ilgili açıklık ve hesap verebilirliği esas alacak ve haksız rekabeti önleyecek ilkeler geliştirecek. Bu konuda harcama ve bağışlarla ilgili ilkeleri de belirleyecek.Kurul ayrıca parti ve teşkilatlarda etik ilkelere uygun davranışlarıyla dikkat çekenlere ödül ve takdirname verilmesini önerecek.Yönetmeliğin işleyişiKurul Başkanı Prof. Dr. Cengiz Şahin, parti olarak siyasi etik ile ilgili kanun teklifi hazırladıklarını ve bunun yakında Meclis'e sunulacağını anlatarak, MHP Siyasi Etik Kurulu Yönetmeliği'nin de bu çerçevede hazırlandığını söyledi.Prof. Dr. Şahin, MYK üyeleri, milletvekilleri ve il başkanlarının yönetmeliğin içeriği ve uygulanması ile kurulun çalışma yöntemine ilişkin bilgilendirildiğini bildirdi.Bahçeli'nin 'temiz siyaset' ve bunun hem parti içinde hem Türkiye genelinde yaygınlaştırılması noktasında hassasiyeti bulunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şahin, yönetmeliğin işleyişine ilişkin şunları kaydetti:Kurulun etik ilkelere uygun davranışların ödüllendirilmesini de önereceğini ifade eden Prof. Dr. Şahin, "Sadece kötü örneklerin üzerine gitmeyeceğiz. Bir il, ilçe teşkilatımız ya da bir belediye başkanımız güzel işler yaptığında kurul olarak konuyu değerlendirip, raporda 'ödüllendirelim' diyeceğiz. Sadece cezalandırmıyoruz, iyi iş yapanlar ve etik ilkelere uygun davranışlarda bulunanlar için ödül de öneriyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220319/mhp-genel-baskan-yardimcisi-kilic-mhp-ataturkun-yolundan-hicbir-zaman-ayrilmadi-1054883057.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, siyasi