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https://tr.sputniknews.com/20220320/nebati-fonlarin-rusya-ukrayna-gerginliginden-sonra-gidecegi-iki-kapi-var-turkiye-ve-guney-afrika-1054899296.html
Nebati: Fonların Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika
Nebati: Fonların Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabına yönelik talebin Rusya-Ukrayna gerginliğine rağmen arttığını belirterek, "570 milyar... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T21:37+0300
2022-03-20T21:39+0300
ekonomi
türkiye
nureddin nebati
ukrayna krizi
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Bakan Nebati, TRT Kurdi yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasına Kürtçe başlayan Nebati, yarın Nevruz Bayramı olduğunu, Nevruz'un barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, söz konusu mevduat hesabının ilk günlerde Türk lirası ağırlıklı gittiğini sonrasında ise dövizle birlikte miktarın arttığını ifade etti.Nebati, şu an kur korumalı mevduat hesabındaki döviz miktarının Türk lirasını aştığını belirterek, şunları kaydetti:Türkiye'deki yastık altındaki altınların sisteme katılmasıyla ilgili çalışmaların bu ay başladığını dile getiren Nebati, bu konuda hem kuyumcuların hem de bankaların ortak havuzdan faydalanacak şekilde faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattı.'Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim'Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, yurt dışında gittiği her yerden keyifli ayrıldığını söyledi.Nebati, dünya genelindeki yatırımcıların, Türkiye gibi gelişmiş ekonomilere yönelik fonlar ayırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:ABD ile olan ekonomik ilişkilere yönelik bir soru üzerine Nebati, ABD'nin Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, "Burada Türkiye de ticareti geliştirmek istiyor. Karşılıklı bir irade var. Önümüzdeki ay Dünya Bankası toplantıları münasebetiyle ABD'de olacağız. ABD çok geniş bir pazar. Küçük küçük firmaların bir araya gelerek oluşturduğu kümeleşmelerle ABD pazarına girilebilir. Bunlar oluşturuluyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız odalarımız hazırlık yapıyor." diye konuştu.
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türkiye, nureddin nebati, ukrayna krizi

Nebati: Fonların Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika

21:37 20.03.2022 (güncellendi: 21:39 20.03.2022)
© AANureddin Nebati
Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabına yönelik talebin Rusya-Ukrayna gerginliğine rağmen arttığını belirterek, "570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu." dedi.
Bakan Nebati, TRT Kurdi yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasına Kürtçe başlayan Nebati, yarın Nevruz Bayramı olduğunu, Nevruz'un barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.
Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, söz konusu mevduat hesabının ilk günlerde Türk lirası ağırlıklı gittiğini sonrasında ise dövizle birlikte miktarın arttığını ifade etti.
Nebati, şu an kur korumalı mevduat hesabındaki döviz miktarının Türk lirasını aştığını belirterek, şunları kaydetti:
"22 Şubat'taki Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra dahi trend yukarıya doğru devam ediyor. 570 milyar liraları aşan ciddi bir rakam söz konusu. Bunun yüzde 60'ı da döviz ağırlıklı. Kur korumalı mevduat hesabı Türkiye'de Türk lirasına olan güveni tam olarak başarılı şekilde tesis eden bir sistem oldu. Karadeniz gerginliği paralelinde dövizle ilgili bir sıkıntı yok. Dünyadaki oynaklık tabi Türkiye'de de yansıyor. FED geçen günlerde faiz arttırdı. Normalde bu iki olay bile Türkiye'de dövizi etkilerdi. Şu an bu hassasiyetin olmadığı, Türkiye'nin kendi yolunda gittiğini gösteriyor."
Türkiye'deki yastık altındaki altınların sisteme katılmasıyla ilgili çalışmaların bu ay başladığını dile getiren Nebati, bu konuda hem kuyumcuların hem de bankaların ortak havuzdan faydalanacak şekilde faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattı.

'Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim'

Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, yurt dışında gittiği her yerden keyifli ayrıldığını söyledi.
Nebati, dünya genelindeki yatırımcıların, Türkiye gibi gelişmiş ekonomilere yönelik fonlar ayırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:
"Bu fonların özellikle Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği çok önemli iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika. Bu paralar bize gelecek. Yurt dışına giderken biz Türkiye Cumhuriyeti'nin gücü ve vakarıyla gidiyoruz. Yurt dışında sadece Türkiye'deki makro ekonomik göstergeleri paylaşıyoruz. Maalesef bu ülkede bir takım muhalefet, içinden ve dışından mahfiller, biz Londra'ya giderken 'Bunları dinlemeyin' şeklinde haberler gönderdiler. Ama diğer taraftan da 'Ne işin var orada' diyorlar. Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim."
ABD ile olan ekonomik ilişkilere yönelik bir soru üzerine Nebati, ABD'nin Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, "Burada Türkiye de ticareti geliştirmek istiyor. Karşılıklı bir irade var. Önümüzdeki ay Dünya Bankası toplantıları münasebetiyle ABD'de olacağız. ABD çok geniş bir pazar. Küçük küçük firmaların bir araya gelerek oluşturduğu kümeleşmelerle ABD pazarına girilebilir. Bunlar oluşturuluyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız odalarımız hazırlık yapıyor." diye konuştu.
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