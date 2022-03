https://tr.sputniknews.com/20220320/nebati-fonlarin-rusya-ukrayna-gerginliginden-sonra-gidecegi-iki-kapi-var-turkiye-ve-guney-afrika-1054899296.html

Nebati: Fonların Rusya-Ukrayna gerginliğinden sonra gideceği iki kapı var, Türkiye ve Güney Afrika

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı mevduat hesabına yönelik talebin Rusya-Ukrayna gerginliğine rağmen arttığını belirterek, "570 milyar... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T21:37+0300

ekonomi

türkiye

nureddin nebati

ukrayna krizi

Bakan Nebati, TRT Kurdi yayınında ekonomi gündemine ilişkin soruları yanıtladı. Konuşmasına Kürtçe başlayan Nebati, yarın Nevruz Bayramı olduğunu, Nevruz'un barış ve kardeşlik olduğunu belirterek, herkesin bayramını kutladı.Kur korumalı mevduat hesabının sağladığı yarara ilişkin bir soru üzerine Nebati, söz konusu mevduat hesabının ilk günlerde Türk lirası ağırlıklı gittiğini sonrasında ise dövizle birlikte miktarın arttığını ifade etti.Nebati, şu an kur korumalı mevduat hesabındaki döviz miktarının Türk lirasını aştığını belirterek, şunları kaydetti:Türkiye'deki yastık altındaki altınların sisteme katılmasıyla ilgili çalışmaların bu ay başladığını dile getiren Nebati, bu konuda hem kuyumcuların hem de bankaların ortak havuzdan faydalanacak şekilde faaliyetlerini devam ettirdiklerini anlattı.'Türkiye gibi güçlü bir ülkenin bakanı olarak her yere giderim'Yurt dışı temaslarına ilişkin bir soru üzerine Nebati, yurt dışında gittiği her yerden keyifli ayrıldığını söyledi.Nebati, dünya genelindeki yatırımcıların, Türkiye gibi gelişmiş ekonomilere yönelik fonlar ayırdığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:ABD ile olan ekonomik ilişkilere yönelik bir soru üzerine Nebati, ABD'nin Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek istediğini ifade ederek, "Burada Türkiye de ticareti geliştirmek istiyor. Karşılıklı bir irade var. Önümüzdeki ay Dünya Bankası toplantıları münasebetiyle ABD'de olacağız. ABD çok geniş bir pazar. Küçük küçük firmaların bir araya gelerek oluşturduğu kümeleşmelerle ABD pazarına girilebilir. Bunlar oluşturuluyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığımız odalarımız hazırlık yapıyor." diye konuştu.

2022

SON HABERLER

türkiye, nureddin nebati, ukrayna krizi