https://tr.sputniknews.com/20220320/otel-odasinda-olu-bulunan-genc-kizin-teyzesi-kravatli-gelip-de-ben-pismanim-deyip-indirim-almasin-1054899705.html
Otel odasında ölü bulunan genç kızın teyzesi: Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasın
Otel odasında ölü bulunan genç kızın teyzesi: Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasın
Antalya'da bir otelde ölü bulunan genç kızın cenazesi, Konya'da toprağa verildi. Katil zanlısının yakalandığını söyleyen teyze Nur Çevik "En ağır cezayı... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T22:14+0300
2022-03-20T22:14+0300
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antalya
kadın cinayeti
genç kız
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.Anne Fatma Gül, "Savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, 'sen güçlüsün' derdi, nerem güçlüymüş? Yıkıldım, yıkıldım" dedi.Teyze Nur Çevik ise gazetecilere yaptığı açıklamada, otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısının yakalandığını söyledi.Yeğeni Nuray'ın oruçlu olduğunu ve vakit geçirmek için sinemaya gittiğini anlatan Çevik, "Sadece nişanı attı, sebep bu. Arkadaşıyla beraber sinemadayken telefonla arayarak son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış, 'ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm' demiş. Alkollüymüş zaten. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip öldürmüş" diye konuştu.Çevik, "Nuray'ın hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasını da istemiyorum" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220319/akrabasi-tarafindan-cinsel-istismara-ugrayan-17-yasindaki-genc-kiz-otel-odasinda-olu-bulundu-1054882523.html
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Otel odasında ölü bulunan genç kızın teyzesi: Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasın
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Antalya'da bir otelde ölü bulunan genç kızın cenazesi, Konya'da toprağa verildi. Katil zanlısının yakalandığını söyleyen teyze Nur Çevik "En ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasını da istemiyorum. dedi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde ölü bulunan 17 yaşındaki Nuray Demir'in cenazesi, memleketi Konya'da toprağa verildi.
Anne Fatma Gül, "Savruldu gitti, yaprak gibi sağdan sola, 'sen güçlüsün' derdi, nerem güçlüymüş? Yıkıldım, yıkıldım" dedi.
Teyze Nur Çevik ise gazetecilere yaptığı açıklamada, otel odasında ölü bulunan Nuray'ın katil zanlısının yakalandığını söyledi.
Yeğeni Nuray'ın oruçlu olduğunu ve vakit geçirmek için sinemaya gittiğini anlatan Çevik, "Sadece nişanı attı, sebep bu. Arkadaşıyla beraber sinemadayken telefonla arayarak son defa konuşmak istediğini söylemiş. Sonra gelip arkadaşının yanından almış, 'ya benimle barışırsın ya da seni öldürürüm' demiş. Alkollüymüş zaten. Otele götürmüş çocuğu. Orada da kabul etmedi diye sanırım cinnet geçirip öldürmüş" diye konuştu.
Çevik, "Nuray'ın hayali her genç kız gibi evlenip mutlu olmaktı ama olmadı. En ağır cezayı almasını istiyorum. Kravatlı gelip de 'ben pişmanım' deyip indirim almasını da istemiyorum" dedi.