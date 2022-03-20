https://tr.sputniknews.com/20220320/putinden-ozbekistan-lideri-mirziyoyeve-kutlama---1054888760.html

Putin’den Özbekistan lideri Mirziyoyev’e kutlama

Putin’den Özbekistan lideri Mirziyoyev’e kutlama

Rusya lideri Putin, Özbek mevkidaşı Mirziyoyev'i Rusya ile Özbekistan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümü dolayısıyla kutlama telgrafı... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T10:03+0300

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dünya

rusya

özbekistan

vladimir putin

şevket mirziyoyev

kutlama

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Kremlin’in sitesinde yayınlanan telgraf metnine göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i tebrik ederek, Rus-Özbek ortaklığının ve ittifakının daha da güçlendirilmesi ile ilgili umudunu dile getirdi. Açıklamada, “Rusya-Özbekistan stratejik ortaklığını ve ittifakını mümkün olan her şekilde güçlendirmeye devam edeceğimize inanıyorum. Bu, elbette dost halklarımızın çıkarlarını karşılamakta, Orta Asya'da barış ve istikrarın sağlanmasıyla paralellik göstermektedir” ifadelerine yer verildi. Rus lider, geçen onlarca yıla iki ülkenin tüm alanlarda işbirliği konusunda önemli deneyimler edindiğini, BDT ve ŞİÖ (Şanghay İşbirliği Örgütü) içinde yapıcı etkileşim kurduklarını ve bölgesel güvenlik çerçevesinde tehdit ve zorluklara karşı koyma çabalarını koordine ettiklerini vurguladı.

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rusya, özbekistan, vladimir putin, şevket mirziyoyev, kutlama