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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html
Reuters: ABD, Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmeyi teklif etti
Reuters: ABD, Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmeyi teklif etti
ABD yönetiminin Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığını gayri resmi olarak gündeme getirdiği iddia edildi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T04:03+0300
2022-03-20T04:03+0300
ukrayna krizi
abd
türkiye
ukrayna krizi
ukrayna
s-400
rusya
reuters
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İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'ye 'Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için' S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti. Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayrıresmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi.Reuters'ın 'analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif' olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türk yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.Konuya dair Türk makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk televizyonuna 5 Mart'ta verdiği bir demeçte, "Herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an" ifadelerini kullanmıştı.Reuters'a konuşan Philadelphia merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, "Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeyi başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi, bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz” değerlendirmesinde bulundu.
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abd, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, s-400, rusya, reuters

Reuters: ABD, Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmeyi teklif etti

04:03 20.03.2022
© İHA / MUHAMMER AY-AW133997S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti
S-400’leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© İHA / MUHAMMER AY-AW133997
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ABD yönetiminin Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığını gayri resmi olarak gündeme getirdiği iddia edildi.
İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'ye 'Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için' S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti.
Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayrıresmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi.
Reuters'ın 'analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif' olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türk yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.
Konuya dair Türk makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.
Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk televizyonuna 5 Mart'ta verdiği bir demeçte, "Herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an" ifadelerini kullanmıştı.
Reuters'a konuşan Philadelphia merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, "Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeyi başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi, bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz” değerlendirmesinde bulundu.
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