https://tr.sputniknews.com/20220320/reuters-abd-turkiyeye-s-400leri-ukraynaya-transfer-etmeyi-teklif-etti-1054885640.html

Reuters: ABD, Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmeyi teklif etti

Reuters: ABD, Türkiye'ye S-400'leri Ukrayna'ya transfer etmeyi teklif etti

ABD yönetiminin Türkiye'ye Rus yapımı hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya gönderme olasılığını gayri resmi olarak gündeme getirdiği iddia edildi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T04:03+0300

2022-03-20T04:03+0300

2022-03-20T04:03+0300

ukrayna krizi

abd

türkiye

ukrayna krizi

ukrayna

s-400

rusya

reuters

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042987433_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f0e206505ce35608b11760a826478d9e.jpg

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuyla ilgili üç kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD, Türkiye'ye 'Rus güçlerine karşı mücadeleye destek olması için' S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya göndermeyi teklif etti. Habere göre son bir ayda yapılan temaslarda gayrıresmi olarak sunulan teklif, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında da gündeme geldi.Reuters'ın 'analistlerin Türkiye tarafından geri çevrileceğinden emin olduğu teklif' olarak tanımladığı söz konusu olasılığın, Sherman ve Türk yetkililer arasında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin iyileştirilmesi konusunda yapılan görüşmelerin bir parçası olduğu belirtildi.Konuya dair Türk makamlarından herhangi bir açıklama yapılmadığı vurgulandı.Sherman, Türkiye ziyareti sırasında Habertürk televizyonuna 5 Mart'ta verdiği bir demeçte, "Herkesin S-400 konusunun uzun süredir devam eden bir sorun olduğunu bildiğini düşünüyorum ve belki de bu, sorunu çözmek için yeni bir yol bulabileceğimiz bir an" ifadelerini kullanmıştı.Reuters'a konuşan Philadelphia merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nün araştırma direktörü Aaron Stein, "Türkiye şimdiye dek bıçak sırtında başarıyla yürümeyi başardı. Ancak S-400'lerin gönderilmesi kesinlikle ciddi bir Rus öfkesine yol açacaktır. Ayrıca Erdoğan için S-400, Türk egemenliğinin bir sembolü haline geldi, bu yüzden S-400'leri takas etmek artık o kadar kolay olmaz” değerlendirmesinde bulundu.

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, türkiye, ukrayna krizi, ukrayna, s-400, rusya, reuters