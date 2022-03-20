https://tr.sputniknews.com/20220320/richmond-fed-baskani-barkin-uzerimize-duseni-yapmazsak-turkiye-gibi-oluruz-1054892932.html

Richmond Fed Başkanı Barkin: Üzerimize düşeni yapmazsak Türkiye gibi oluruz

Richmond Fed Başkanı Barkin: Üzerimize düşeni yapmazsak Türkiye gibi oluruz

ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin "Fed enflasyonu kontrol etmek için üzerine düşeni yaparsa, beklentiler ile fiyat ve ücret... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T13:08+0300

2022-03-20T13:08+0300

2022-03-20T13:08+0300

ekonomi

fed

abd

enflasyon

türkiye

thomas barkin

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ABD Merkez Bankası (Fed) Richmond Şubesi Başkanı Thomas Barkin, enflasyon ile mücadelede beklenti yönetiminin önemini anlatırken Türkiye'yi örnek gösterdi. Barkin, Richmond Fed'in resmi sitesinde yayımlanan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Bireyler ve firmalar gelecekteki enflasyon hakkında beklentiler oluştururlar. Firmalar bu beklentilere göre fiyatlandırma ve ücret politikasına karar verir; bireyler maaş beklentilerini ve satın alma kararlarını bu beklentiler bağlamında oluşturur. Fed enflasyonu kontrol etmek için üzerine düşeni yaparsa, beklentiler ile fiyat ve ücret artışları, istikrarlı ve sabit kalır. Üzerine düşeni yapmazsa Türkiye'de olduğu gibi bunun tersi yaşanır.” Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın aktardığına göre Barkin, Fed'in görevinin enflasyonu kontrol etmek olduğunu vurguladığı açıklamasında, “Faiz artışı nasıl enflasyonu frenler diye sorabilirsiniz” diyerek şöyle devam etti: “Orta ve uzun vadede faiz artırımı talebi ve nihayetinde fiyatları azaltıyor. Mevduat oranları artınca harcama yerine tasarruf teşvik edilir. Dolar değer kazanır. Borçlanma faizinin artması tüketici talebini azaltır.” Enflasyonu yüzde 2'lik hedefe çekmek için gereken politikaları uygulayacaklarını söyleyen Barkin, bu yolda gözünün talep, arz ve fiyatlarda olacağını belirtti. ABD Merkez Bankası (Fed) geçen hafta enflasyondaki rekor artışa karşı beklenen adımı atarak, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 0.25-0.50 aralığına yükseltti.

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fed, abd, enflasyon, türkiye, thomas barkin