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https://tr.sputniknews.com/20220320/sanliurfada-akrabalar-arasinda-kopek-kavgasi-2-olu-7-yarali-1054901215.html
Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki Hasan Kandemir ile 50 yaşındaki Mehmet Kandemir yaşamını yitirdi, 7... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T23:47+0300
2022-03-20T23:46+0300
türkiye
şanlıurfa
köpek
akraba
kavga
silahlı kavga
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Ayrancı Mahallesi’nde iddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.
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şanlıurfa, köpek, akraba, kavga, silahlı kavga

Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

23:47 20.03.2022
© DHAŞanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında 'köpek' kavgası - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© DHA
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Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki Hasan Kandemir ile 50 yaşındaki Mehmet Kandemir yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.
Ayrancı Mahallesi’nde iddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı.
Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.
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