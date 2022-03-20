https://tr.sputniknews.com/20220320/sanliurfada-akrabalar-arasinda-kopek-kavgasi-2-olu-7-yarali-1054901215.html

Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'da akrabalar arasında 'köpek' kavgası: 2 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa'da, akraba iki aile arasında 'köpek' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 15 yaşındaki Hasan Kandemir ile 50 yaşındaki Mehmet Kandemir yaşamını yitirdi, 7... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T23:47+0300

2022-03-20T23:47+0300

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türkiye

şanlıurfa

köpek

akraba

kavga

silahlı kavga

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Ayrancı Mahallesi’nde iddiaya göre, komşu ve aynı zamanda akraba olan Kandemir ailesi mensupları arasında köpek havlaması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede diğer aile fertleri yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, tabanca ve tüfekle açılan ateş sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yaralılardan durumu ağır olan Hasan Kandemir ile Mehmet Kandemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı 7 kişinin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olaya karışanların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışma sürdürülüyor.

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şanlıurfa, köpek, akraba, kavga, silahlı kavga