Soylu'dan Adana'daki olaylara ilişkin açıklama: Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır
22:06 20.03.2022 (güncellendi: 22:11 20.03.2022)
© DHASüleyman Soylu
© DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcular', tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."
Ancak bugün, tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak, bizim yöntemimiz olmamalı idi.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 20, 2022
Adana Valiliğimizce, gerekli soruşturma başlatılmıştır.
Alparslan Kuytul liderliğindeki Furkan Vakfı tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise polis müdahalesinin gerçekleştiği anlar yayınlandı.
Adana Emniyetinden Çok Sert Müdahale!— Furkan Vakfı (@furkanvakfi) March 20, 2022
Bir vatandaşa onlarca polisin saldırdığı anlar...
Yürüyüşe PolisMüdahalesi#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/C5GZMQQdBw
Kuytul, Twitter hesabı üzerinden sekiz üyelerinin tutukluluğunu protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, ancak valiliğin başvurularını işleme almadığını belirtti.
Arkadaşlar noter vasıtasıyla valiliğe ihtar çekmek için notere gitti. Noter de sanırım tehdit edildiği için ihtarı çekmedi. Bütün belgelerimiz elimizde ve Atatürk Parkı'nda basın açıklaması yapalım dedik. Yürüyüşe çok sert müdahale edildi.— Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) March 20, 2022