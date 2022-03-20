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Soylu'dan Adana'daki olaylara ilişkin açıklama: Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır
Soylu'dan Adana'daki olaylara ilişkin açıklama: Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını bildirdi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
alparslan kuytul
süleyman soylu
furkan vakfı
orantısız müdahale
polis müdahalesi
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Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:Alparslan Kuytul liderliğindeki Furkan Vakfı tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise polis müdahalesinin gerçekleştiği anlar yayınlandı.Kuytul, Twitter hesabı üzerinden sekiz üyelerinin tutukluluğunu protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, ancak valiliğin başvurularını işleme almadığını belirtti.
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alparslan kuytul, süleyman soylu, furkan vakfı, orantısız müdahale, polis müdahalesi

Soylu'dan Adana'daki olaylara ilişkin açıklama: Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır

22:06 20.03.2022 (güncellendi: 22:11 20.03.2022)
© DHASüleyman Soylu
Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© DHA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adana'daki olaylara ilişkin Valiliğin soruşturma başlattığını bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Yıllardır her hafta yasa dışı gösteri yapan 'Kuytulcular', tüm uyarılara rağmen bugün Adana'da nevruz ile eş zamanlı yasa dışı gösteri yapmışlardır. Kuytulcuların uzun zamandır tüm tahrik, hakaret ve istismarlarına güvenlik güçlerimiz hep sabırla orantıyla mukabele etmişlerdir. Ancak bugün tüm tahrik, hakaret ve istismara rağmen orantısız güç uygulamak bizim yöntemimiz olmamalı idi. Adana Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır."
Alparslan Kuytul liderliğindeki Furkan Vakfı tarafından sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise polis müdahalesinin gerçekleştiği anlar yayınlandı.
Kuytul, Twitter hesabı üzerinden sekiz üyelerinin tutukluluğunu protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, ancak valiliğin başvurularını işleme almadığını belirtti.
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