https://tr.sputniknews.com/20220320/sri-lankada-kagit-kitligi-nedeniyle-bazi-okullarda-sinavlar-ertelendi-1054894163.html
Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi
Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi
Sri Lanka'da baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle Batı Eyaleti'ndeki 9,10 ve 11'inci sınıfların yıl sonu sınavları ertelendi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T13:52+0300
2022-03-20T13:52+0300
2022-03-20T13:57+0300
sri lanka
ekonomi
öğrenci
kağıt
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Ülke basınındaki habere göre, Batı Eyaleti Eğitim Müdürü Priyantha Srilal Nonis, dün okul yöneticilerine sınavların ertelendiğini aktardı.Nonis, ülkede baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle sınav kağıtlarının basılamayacağını ve 9,10 ve 11. sınıf sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.Sri Lanka, 17 Mart'ta Hindistan'dan 1 milyar dolar kredi alınması konusunda anlaşıldığını duyurmuştu.IMF ‘kurtarma paketi’ talebini değerlendiriyorYönetim ülkeyi ekonomik dar boğazdan çıkarmak için girişimlerini sürdürürken Uluslararası Para Fonu (IMF) da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kurtarma paketi talebinin değerlendirildiğini açıklamıştı.Tarihinin en büyük ekonomik kriziColombo yönetimi, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkenin döviz rezervlerinin yetersizliği nedeniyle petrol ve petrol ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ithal ürün temin edilemiyor.Yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyorÜlkede yakıt kıtlığı nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana günde 7.5 saati bulan elektrik kesintilerine gidiliyor.Birden fazla aracı bulunan servis sahipleri araçlarının bazılarını kullanmıyor, alışveriş merkezleri sıcak ve nemli havaya rağmen klimalarını çalıştırmıyor.Öte yandan gübre ithal edemeyen çiftçiler, gübresiz tarımla yeterli ürün alamayacakları endişesini yaşıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220114/sri-lankada-plastik-atiklari-yutan-2-fil-daha-oldu-1052746470.html
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sri lanka, öğrenci, kağıt
Sri Lanka'da kağıt kıtlığı nedeniyle bazı okullarda sınavlar ertelendi
13:52 20.03.2022 (güncellendi: 13:57 20.03.2022) Abone ol
Sri Lanka'da baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle Batı Eyaleti'ndeki 9,10 ve 11'inci sınıfların yıl sonu sınavları ertelendi.
Ülke basınındaki habere göre, Batı Eyaleti Eğitim Müdürü Priyantha Srilal Nonis, dün okul yöneticilerine sınavların ertelendiğini aktardı.
Nonis, ülkede baş gösteren kağıt kıtlığı nedeniyle sınav kağıtlarının basılamayacağını ve 9,10 ve 11. sınıf sınavlarının ileri bir tarihe ertelendiğini kaydetti.
Sri Lanka, 17 Mart'ta Hindistan'dan 1 milyar dolar kredi alınması konusunda anlaşıldığını duyurmuştu.
IMF ‘kurtarma paketi’ talebini değerlendiriyor
Yönetim ülkeyi ekonomik dar boğazdan çıkarmak için girişimlerini sürdürürken Uluslararası Para Fonu (IMF) da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın kurtarma paketi talebinin değerlendirildiğini açıklamıştı.
Tarihinin en büyük ekonomik krizi
Colombo yönetimi, tarihinin en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşıyor. Ülkenin döviz rezervlerinin yetersizliği nedeniyle petrol ve petrol ürünleri başta olmak üzere çok sayıda ithal ürün temin edilemiyor.
Yakıt kıtlığı nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor
Ülkede yakıt kıtlığı nedeniyle 22 Şubat’tan bu yana günde 7.5 saati bulan elektrik kesintilerine gidiliyor.
Birden fazla aracı bulunan servis sahipleri araçlarının bazılarını kullanmıyor, alışveriş merkezleri sıcak ve nemli havaya rağmen klimalarını çalıştırmıyor.
Öte yandan gübre ithal edemeyen çiftçiler, gübresiz tarımla yeterli ürün alamayacakları endişesini yaşıyor.