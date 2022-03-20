Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220320/taliban-afganistan-bayragini-resmen-yasakladi-1054898376.html
Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı
Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı
ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bugün bir kararname yayımlayarak uluslararası toplumun tanıdığı üç renkli... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T19:17+0300
2022-03-20T19:17+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
bayrak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048688900_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fa64305e68d92b99fc492afcc3f4379e.jpg
Taliban, bugün yayımladığı kararnameyle, Afganistan'daki tüm hükümet kurumlarının ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerin beyaz üstüne siyah renkle İslami yazının olduğu Taliban bayrağını kullanmak zorunda olduğunu ilan etti.Taliban yetkililerinin üç renkli Afgan bayrağıyla kamusal etkinliklerde boy göstermeyeceğine izin verilmeyeceği belirtildi.Taliban bayrağında "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen kelime-i şahadet yazıyor. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti, aralık ayında ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirdiğini açıklamıştı.
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/07/1048688900_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_611a1a690bb7165035095b43e0ac2282.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
afganistan, taliban, bayrak

Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı

19:17 20.03.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYTaliban öncesi Afganistan'ın bayrağıyla Kabil'deki Pakistan karşıtı protestoya katılan kadınlar
Taliban öncesi Afganistan'ın bayrağıyla Kabil'deki Pakistan karşıtı protestoya katılan kadınlar - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
Abone olGoogle news
ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bugün bir kararname yayımlayarak uluslararası toplumun tanıdığı üç renkli Afgan bayrağını resmen yasaklandığını duyurdu. Kararnameye göre Afgan bayrağının yerini İslamcı örgütün İslami Emirlik bayrağı aldı.
Taliban, bugün yayımladığı kararnameyle, Afganistan'daki tüm hükümet kurumlarının ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerin beyaz üstüne siyah renkle İslami yazının olduğu Taliban bayrağını kullanmak zorunda olduğunu ilan etti.
Taliban yetkililerinin üç renkli Afgan bayrağıyla kamusal etkinliklerde boy göstermeyeceğine izin verilmeyeceği belirtildi.
Taliban bayrağında "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen kelime-i şahadet yazıyor.
Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti, aralık ayında ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirdiğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала