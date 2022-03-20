https://tr.sputniknews.com/20220320/taliban-afganistan-bayragini-resmen-yasakladi-1054898376.html

Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı

Taliban, Afganistan bayrağını resmen yasakladı

ABD'nin çekilmesiyle Ağustos 2021'de Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, bugün bir kararname yayımlayarak uluslararası toplumun tanıdığı üç renkli... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T19:17+0300

2022-03-20T19:17+0300

2022-03-20T19:17+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

bayrak

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Taliban, bugün yayımladığı kararnameyle, Afganistan'daki tüm hükümet kurumlarının ve yurt dışındaki tüm temsilciliklerin beyaz üstüne siyah renkle İslami yazının olduğu Taliban bayrağını kullanmak zorunda olduğunu ilan etti.Taliban yetkililerinin üç renkli Afgan bayrağıyla kamusal etkinliklerde boy göstermeyeceğine izin verilmeyeceği belirtildi.Taliban bayrağında "Allah'tan başka ilâh bulunmadığına ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna gönülden inanır, sözle de ifade ederim" anlamına gelen kelime-i şahadet yazıyor. Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Taliban hükümeti, aralık ayında ülkenin ismini Afganistan İslam Emirliği olarak değiştirdiğini açıklamıştı.

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afganistan, taliban, bayrak