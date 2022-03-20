https://tr.sputniknews.com/20220320/ukrayna-konusunda-tarihin-dogru-tarafinda-yer-aliyoruz-diyen-cin-hicbir-dis-baskiyi-kabul-etmeyiz-1054888558.html

'Ukrayna konusunda tarihin doğru tarafında yer alıyoruz' diyen Çin: Hiçbir dış baskıyı kabul etmeyiz

'Ukrayna konusunda tarihin doğru tarafında yer alıyoruz' diyen Çin: Hiçbir dış baskıyı kabul etmeyiz

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi Çin’in, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını söyledi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T09:54+0300

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ukrayna krizi

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abd

rusya

ukrayna

şi cinping

joe biden

vang yi

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Rusya’nın Ukrayna operasyonu hakkında açıklamalarda bulundu. Çin’in zamanın göstereceği gibi Ukrayna krizi konusunda tarihin doğru tarafında yer aldığını ve bu durumun çoğu ülkenin istekleri doğrultusunda olduğunu söyleyen Yi, "Çin, asla hiçbir dış baskıyı veya zorlamayı kabul etmeyecek. Çin'e karşı her türlü asılsız suçlama ve şüpheye karşı çıkılacaktır" dedi. Çin’in bağımsız kararlar vereceğini de yineleyen Yi, “Biz her zaman barışı korumaktan ve savaşa karşı çıkmaktan yana olduk. Çin’in konumu nesnel, adil ve çoğu ülkenin istekleriyle uyumludur” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden, cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'i ile görüşmüş ve Pekin’in Rusya’ya maddi destek vermesi halinde bu kararın sonuçları olacağını belirtmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220318/cin-devlet-baskani-si-le-abd-baskani-biden-arasindaki-gorusme-basladi-1054853174.html

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çin, abd, rusya, ukrayna, şi cinping, joe biden, vang yi