https://tr.sputniknews.com/20220320/yazar-biyiklioglu-kulturumuzde-bilim-kurgu-ve-fantastik-edebiyat-adeta-uvey-evlat-1054914006.html

Yazar Bıyıklıoğlu: Kültürümüzde bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat

Yazar Bıyıklıoğlu: Kültürümüzde bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat

Yazar Bıyıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde fantastik de yoktur, korku da yoktur, bilim kurgu da yoktur. Masallar gelmiş fakat masallar fantastiğe dönüşememiş... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T23:34+0300

2022-03-20T23:34+0300

2022-03-21T13:40+0300

gündem dişi

bilim kurgu

yazar

radyo sputnik

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Yazar Zümrüt Bıyıklıoğlu, son kitabı ‘Bilimkurgu Okuryazarlığı’ ile Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.Zümrüt Bıyıklıoğlu yeni kitabı Bilimkurgu Okuryazarlığı’nda bilimkurgunun felsefesini anlatıp bilim kurguyu incelemesinin yanında nasıl yeni bir bilimkurgu metni yaratabileceğimiz konusunda da ipuçları veriyor. Ayrıca kitabın arkasına eklediği önemli bilimkurgu eserlerinin kronolojik listesiyle okurlara bir okuma listesi sunuyor.Bıyıklıoğlu, “Edebiyat, her zaman yukarıdaki metinde bir şey anlatırken, anlatmak istediğini anlatmayarak anlatmaktır. Arka planda başka bir şey anlatır ve siz onu hissedersiniz. Bunun adını koyabilmek için türü doğru okumalısınız. Bilim-kurgu edebiyat, bizim çok eser ve yazar çıkarabildiğimiz bir alan değil. Bizim kültürümüzde fantastik de yoktur, korku da yoktur, bilim kurgu da yoktur. Masallar gelmiş fakat masallar fantastiğe dönüşememiş. Bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat olarak görülmüş” şeklinde konuştu.“Edebiyat kendi küçümsemesinden kurtulursa çok zengin bir yere doğru gidecek” diyen Bıyıklıoğlu şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20220320/george-rr-martin-yeni-game-of-thrones-kitabini-duyurdu-the-rise-of-the-dragon-1054896586.html

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2022

Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

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Serhat Sarısözen https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102623/04/1026230424_0:0:1000:999_100x100_80_0_0_76d2ec8880cd805004ae90317caec150.jpg

bilim kurgu, yazar, radyo sputnik