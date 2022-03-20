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Gündelik koşuşturmacada gözden kaçanlar; bilimden sanata, tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere her şey Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nda.
https://tr.sputniknews.com/20220320/yazar-biyiklioglu-kulturumuzde-bilim-kurgu-ve-fantastik-edebiyat-adeta-uvey-evlat-1054914006.html
Yazar Bıyıklıoğlu: Kültürümüzde bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat
Yazar Bıyıklıoğlu: Kültürümüzde bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat
Yazar Bıyıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde fantastik de yoktur, korku da yoktur, bilim kurgu da yoktur. Masallar gelmiş fakat masallar fantastiğe dönüşememiş... 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T23:34+0300
2022-03-21T13:40+0300
gündem dişi
bilim kurgu
yazar
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Yazar Zümrüt Bıyıklıoğlu, son kitabı ‘Bilimkurgu Okuryazarlığı’ ile Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.Zümrüt Bıyıklıoğlu yeni kitabı Bilimkurgu Okuryazarlığı’nda bilimkurgunun felsefesini anlatıp bilim kurguyu incelemesinin yanında nasıl yeni bir bilimkurgu metni yaratabileceğimiz konusunda da ipuçları veriyor. Ayrıca kitabın arkasına eklediği önemli bilimkurgu eserlerinin kronolojik listesiyle okurlara bir okuma listesi sunuyor.Bıyıklıoğlu, “Edebiyat, her zaman yukarıdaki metinde bir şey anlatırken, anlatmak istediğini anlatmayarak anlatmaktır. Arka planda başka bir şey anlatır ve siz onu hissedersiniz. Bunun adını koyabilmek için türü doğru okumalısınız. Bilim-kurgu edebiyat, bizim çok eser ve yazar çıkarabildiğimiz bir alan değil. Bizim kültürümüzde fantastik de yoktur, korku da yoktur, bilim kurgu da yoktur. Masallar gelmiş fakat masallar fantastiğe dönüşememiş. Bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat olarak görülmüş” şeklinde konuştu.“Edebiyat kendi küçümsemesinden kurtulursa çok zengin bir yere doğru gidecek” diyen Bıyıklıoğlu şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20220320/george-rr-martin-yeni-game-of-thrones-kitabini-duyurdu-the-rise-of-the-dragon-1054896586.html
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bilim kurgu, yazar, radyo sputnik

Yazar Bıyıklıoğlu: Kültürümüzde bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat

23:34 20.03.2022 (güncellendi: 13:40 21.03.2022)
Gündem dışı
Gündem dışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
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Serhat Sarısözen - Sputnik Türkiye
Serhat Sarısözen
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Yazar Bıyıklıoğlu, “Bizim kültürümüzde fantastik de yoktur, korku da yoktur, bilim kurgu da yoktur. Masallar gelmiş fakat masallar fantastiğe dönüşememiş. Bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat olarak görülmüş” dedi.
Yazar Zümrüt Bıyıklıoğlu, son kitabı ‘Bilimkurgu Okuryazarlığı’ ile Radyo Sputnik’te Serhat Sarısözen’le Gündem Dışı’nın stüdyo konuğu oldu.
Zümrüt Bıyıklıoğlu yeni kitabı Bilimkurgu Okuryazarlığı’nda bilimkurgunun felsefesini anlatıp bilim kurguyu incelemesinin yanında nasıl yeni bir bilimkurgu metni yaratabileceğimiz konusunda da ipuçları veriyor. Ayrıca kitabın arkasına eklediği önemli bilimkurgu eserlerinin kronolojik listesiyle okurlara bir okuma listesi sunuyor.
Bıyıklıoğlu, “Edebiyat, her zaman yukarıdaki metinde bir şey anlatırken, anlatmak istediğini anlatmayarak anlatmaktır. Arka planda başka bir şey anlatır ve siz onu hissedersiniz. Bunun adını koyabilmek için türü doğru okumalısınız. Bilim-kurgu edebiyat, bizim çok eser ve yazar çıkarabildiğimiz bir alan değil. Bizim kültürümüzde fantastik de yoktur, korku da yoktur, bilim kurgu da yoktur. Masallar gelmiş fakat masallar fantastiğe dönüşememiş. Bilim kurgu ve fantastik edebiyat adeta üvey evlat olarak görülmüş” şeklinde konuştu.
“Edebiyat kendi küçümsemesinden kurtulursa çok zengin bir yere doğru gidecek” diyen Bıyıklıoğlu şöyle devam etti:
“Masallarla çocukları geleceği hazırlıyoruz. İyi ve kötü diye ahlak kurallarını gösteriyoruz. Fantastiğin de amacı bu.”
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