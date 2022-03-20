https://tr.sputniknews.com/20220320/yerli-otomobil-togg-zorlu-hava-kosullarina-hazirlaniyorum-1054897550.html

Yerli otomobil Togg: Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum

Yerli otomobil Togg: Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum

Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor. 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T17:37+0300

2022-03-20T17:37+0300

2022-03-20T17:37+0300

türkiye

togg

yerli otomobil

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Togg, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.

türkiye

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togg, yerli otomobil