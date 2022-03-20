https://tr.sputniknews.com/20220320/yerli-otomobil-togg-zorlu-hava-kosullarina-hazirlaniyorum-1054897550.html
Yerli otomobil Togg: Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum
Yerli otomobil Togg: Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T17:37+0300
2022-03-20T17:37+0300
2022-03-20T17:37+0300
türkiye
togg
yerli otomobil
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Togg, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.
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togg, yerli otomobil
Yerli otomobil Togg: Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum
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Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor.
Togg, Twitter hesabından, zorlu hava koşullarına hazırlanması ile ilgili bir video paylaştı.
Paylaşımda, "Zorlu hava koşullarına hazırlanıyorum" ifadesi yer alırken, videoda, otomobilin, karlı yolda başarılı bir şekilde ilerlediği görülüyor.