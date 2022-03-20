https://tr.sputniknews.com/20220320/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-cok-sayida-ilde-egitime-yarin-ara-verildi-1054899880.html

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime yarın ara verildi

Yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitime yarın ara verildi

Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Rize, Ordu, Giresun, Kastamonu, Erzurum, Siirt, Bolu, Ağrı, Samsun, Gümüşhane ve Sinop'ta okullar bir gün tatil edildi... 20.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-20T22:39+0300

2022-03-20T22:39+0300

2022-03-20T23:00+0300

türkiye

kar

okul

tatil

eğitim

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Türkiye'de kar yağışı 21 Mart Pazartesi günü bası il ve ilçelerde eğitime ara verilmesine neden oldu. Okulların tatil edildiği iller şöyle;Rize ve bazı ilçelerinde taşımalı eğitime kar engeliRize'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçe, Hemşin, Çamlıhemşin, İyidere, Ardeşen ve İkizdere ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.Ordu'nun bazı ilçelerinde eğitime ara verildiOrdu'nun bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gürgentepe, Gölköy, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki okulların tamamında, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okulların 21 Mart Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki engelli ve hamile kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.Erzurum'un üç ilçesinde kar nedeniyle okullar yarın tatil edildiErzurum'un Tortum, Pazaryolu ile İspir ilçelerinde yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime yarın ara verildi.Kent genelinde etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.Olumsuz hava koşulları nedeniyle Tortum, Pazaryolu ve İspir ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.Ayrıca bu üç ilçedeki engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı öğrenildi.Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime kar engeliSiirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime öğretime yarın ara verildi.Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde kar yağışının yoğun şekilde etkisini sürdürdüğü belirtildi.Bu kapsamda ilçe genelinde 21 Mart Pazartesi günü için eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Giresun'da eğitime kar engeliGiresun'da 2 ilçede tüm, 9 ilçede de köy okullarında eğitim öğretime yarın ara verildiği bildirildi.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Dereli ve Güce ilçelerinde tüm okullarda 21 Mart Pazartesi yüz yüze eğitime ara verildiği belirtildi.Açıklamada, merkez, Bulancak, Çanakçı, Doğankent, Espiye, Keşap, Piraziz, Tirebolu ev Yağlıdere ilçesinde köy okullarının yarın tatil edildiği, taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin ise idari izinli sayılacağı ifade edildi.Bolu'da kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildiBolu'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı il genelinde resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumları, ilkokul ve ortaokullar, liseler, rehabilitasyon merkezleri, halk eğitimi merkezlerinde yarın eğitim öğretime ara verileceğini duyurdu.Ümit, ayrıca, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılmalarına karar verildiğini bildirdi.Ağrı'da eğitime kar engeliAğrı'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 4 ilçedeki taşımalı ile köy okullarında eğitime bir gün ara verildi.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, Eleşkirt, Diyadin, Doğubayazıt, Taşlıçay, il merkezindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 21 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün ile ara verilmiştir" denildi.Samsun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede okullara 1 gün ara verildiSamsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. Asarcık, Ayvacık, Ladik ilçelerinde tüm okulların yarın yüz yüze eğitime ara vereceği belirtilen açıklamada İlkadım ilçesi hariç diğer 13 ilçede de çeşitli okullara kar tatili verildi.Gümüşhane’de 2 ilçede okullara kar tatiliGümüşhane’nin Torul ve Kürtün ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın okullar tatil edildi, engelli ve hamile kamu personeline idari izin verildi. Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine 21 Mart Pazartesi tarihinde bir gün süre ile ara verildiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca her iki ilçede de engelli ve hamile kamu personelinin de belirtilen günde idari izinli sayılacağı ifade edildi.Kastamonu’nun 9 ilçesinde eğitime kar engeliKastamonu’da kar yağışı sebebiyle 9 ilçede eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklar sebebiyle Ağlı, Azdavay, Şenpazar, Doğanyurt, Seydiler, İnebolu, Küre ve Pınarbaşı ilçelerinde okulların tamamında, Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 21 Mart Pazartesi günü ara verildiği açıklandı.Belirtilen ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller ise 1 gün idari izinli sayıldı.Kastamonu'nun bazı ilçelerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçtiKastamonu'nun Küre ilçesi ile İnebolu, Şenpazar, Ağlı ve Bozkurt ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.Kastamonu'nun özellikle yüksek rakımlı ilçelerinde yoğun kar yağışı devam ediyor.Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği ilçelerde araçlar kar altında kaldı, evlerin çatılarında büyük kar kütleleri oluştu.Kar nedeniyle il genelinde 443 köye ulaşım sağlanamazken Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, bölgede ulaşımı sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Küre Belediyesi Zabıta Amiri Yaşar Çetin, AA muhabirine, kış şartlarının ilçelerinde ağır geçtiğini söyledi.İlçede kar kalınlığının yeniden 1,5 metreye yaklaştığını anlatan Çetin, "Vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışıyoruz. Gece gündüz faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kar yağışı hala devam ediyor. Araçlarımız kar altında. Vatandaşlarımız araçlarını çıkartmaya çalışıyor, biz de personelimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bütün yollarımızı açtık. Elimizden gelen çabayı gösteriyoruz" dedi.Vatandaşlardan Emrullah Kıldıroğlu ise geçen yıl birçok bölgede kuraklık yaşandığı için kar yağışından memnun olduklarını söyledi.Kıldıroğlu, "Araçlar karlar altında kaldı. Uzun zamandır bu kadar kar yağışı olmamıştı" diye konuştu.Sinop’ta 2 ilçede eğitime 1 gün ara verildiSinop’un Türkeli ve Dikmen İlçe Kaymakamlıkları tarafından yapılan açıklamada ilçelerin yüksek kesimlerinde kar yağışının devam etmesi ve buzlanma nedeniyle 21 Mart Pazartesi günü taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

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kar, okul, tatil, eğitim