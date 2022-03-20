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Yusuf Yazıcı 'hat-trick' yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı
Yusuf Yazıcı 'hat-trick' yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı
Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 'hat-trick' yaptığı maçta Rubin Kazan'ı 6-1 yendi. 20.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-20T16:48+0300
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spor
cska moskova
yusuf yazıcı
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VEB Arena'da oynanan 22. hafta maçında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı ağırladı.Yusuf Yazıcı, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 5, 67 ve 86, Jean-Philippe Gbamin 11, Jesus Medina 24 ve Jorge Carrascal 26. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekibin tek golü, 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.Rubin Kazan'da Alexander Lomovitsky 44, Silvie Begich 85. dakikada kırmızı kart gördü.CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf, gol sayısını 6'ya çıkardı.Bu sonuçla 42 puana ulaşan CSKA Moskova, 3. sırada yer aldı. Rubin Kazan ise 25 puanla 10. basamakta kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220120/cska-yusuf-yazicinin-tanitim-filmi-icin-ozur-diledi-videoyu-yapan-ekiple-yollari-ayirdi-1052931577.html
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cska moskova, yusuf yazıcı

Yusuf Yazıcı 'hat-trick' yaptı, CSKA Moskova 6 golle kazandı

16:48 20.03.2022 (güncellendi: 16:50 20.03.2022)
© AAYusuf Yazıcı
Yusuf Yazıcı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
© AA
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Rusya Premier Lig'de CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın 'hat-trick' yaptığı maçta Rubin Kazan'ı 6-1 yendi.
VEB Arena'da oynanan 22. hafta maçında CSKA Moskova, Rubin Kazan'ı ağırladı.
Yusuf Yazıcı, üçüncüsü penaltıdan olmak üzere 5, 67 ve 86, Jean-Philippe Gbamin 11, Jesus Medina 24 ve Jorge Carrascal 26. dakikada fileleri havalandırarak takımını galibiyete taşıdı. Konuk ekibin tek golü, 38. dakikada Konstantin Kuchaev'den geldi.
Rubin Kazan'da Alexander Lomovitsky 44, Silvie Begich 85. dakikada kırmızı kart gördü.
CSKA Moskova formasıyla ligde 4 maça çıkan Yusuf, gol sayısını 6'ya çıkardı.
Bu sonuçla 42 puana ulaşan CSKA Moskova, 3. sırada yer aldı. Rubin Kazan ise 25 puanla 10. basamakta kaldı.
CSKA Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2022
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