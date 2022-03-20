Zelenskiy, ABD televizyonuna konuştu: Putin ile müzakereye hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir." dedi.
19:25 20.03.2022
Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki barış görüşmeleri 21 Mart’ta devam edecek
Ukrainskaya Pravda gazetesi, Rusya ve Ukrayna delegasyonları arasındaki barış görüşmelerinin pazartesi günü devam edeceğini yazdı. Ukrayna gazetesinin, ismini vermediği üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberinde, görüşmenin video-konferans yöntemiyle gerçekleştirileceği belirtildi.
Ukraynalı müzakereciler daha önceki açıklamalarında, taraflar arasındaki görüşmelere uzman düzeyinde her gün devam edildiğini söylemişti.
18:59 20.03.2022
Stoltenberg: Ukrayna’da yaşananların tırmanıp NATO-Rusya savaşına dönüşmesine izin vermemeliyiz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NBC televizyonuna demecinde, İttifakın Ukrayna’daki savaşın kontrolden çıkmaması ve ülke sınırları dışına yayılmaması için uğraştığını ifade etti:
“Sorumluluğumuz, şu an pek çok biçimde yaptığımız gibi Ukrayna’yı desteklemek. Sorumlu olduğumuz bir diğer şeyse, bu çatışmanın kontrolden çıkmamasını ve Ukrayna sınırlarının dışına yayılmamasını sağlamak.”
NATO Genel Sekreteri, İttifakın Kiev’in isteği üstüne Ukrayna hava sahasında uçuşa yasaklı bölge oluşturması olasılığına ilişkin soru karşısındaysa, “NATO, Ukrayna’yı destekliyor. Ancak bu çatışmanın tırmanmasına ve NATO ile Rusya arasında topyekun bir savaşa dönüşmesine izin vermememiz de son derece mühim, zira bu, şu an Ukrayna’da olduğundan çok daha büyük bir yıkıma ve ölüme sebep olur” ifadelerini kullandı.
18:43 20.03.2022
Ukrayna’da sıkıyönetim bir ay daha uzatıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde yürürlükte olan sıkıyönetim yasasının geçerlilik süresinin bir ay daha uzatılmasını içeren kararı imzaladı. Bu, Ukrayna’da sıkıyönetimin 25 Nisan’a kadar geçerli olacağı anlamına geliyor.
18:09 20.03.2022
Zelenskiy: Girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir
ABD haber kanalı CNN'e konuşan Zelenskiy, Putin'i kastederek, "Onunla müzakereye hazırım. Son iki yıldır hazırdım. Müzakereler olmadan bu savaşı bitiremeyeceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.
"Bu savaşı durdurmak için sadece yüzde 1 bile şansımız varsa bence bu şansı kullanmamız gerekiyor." ifadesini kullanan Zelenskiy, her gün sahada masum insanların hayatını kaybetmeye devam ettiğini vurguladı.
Zelenskiy, şunları kaydetti:
"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."