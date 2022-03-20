Zelenskiy, ABD televizyonuna konuştu: Putin ile müzakereye hazırım

"Rus güçleri bizi yok etmeye, öldürmeye geldi. Rusya'ya karşı güçlü bir karşılık vererek halkımızın ve ordumuzun onurunu gösterebiliriz ama ne yazık ki onurumuz canları kurtaramayacak. Dolayısıyla Putin ile görüşme imkanına sahip olmak için herhangi bir formatı, herhangi bir şansı kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ancak bu girişimler başarısız olursa bu bir üçüncü dünya savaşının başladığı anlamına gelir."