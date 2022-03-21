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11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 şüpheli gözaltında
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 şüpheli gözaltında
Aydın merkezli 11 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanlarının da... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:12+0300
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türkiye
tarihi eser
tarihi eser kaçakçılığı
müze
aydın
türkiye
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Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi.Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220311/kultur-ve-turizm-bakanligindan-taklit-tarihi-eser-uyarisi-1054650812.html
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tarihi eser, tarihi eser kaçakçılığı, müze, aydın, türkiye

11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 şüpheli gözaltında

16:12 21.03.2022
© DHA11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 şüpheli gözaltında
11 ilde tarihi eser operasyonu: Müze müdürü dahil 34 şüpheli gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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Aydın merkezli 11 ildeki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, aralarında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız ile bazı müze çalışanlarının da olduğu 34 kişi gözaltına alındı.
Aydın merkezli 11 ilde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 37 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın, Ankara, Amasya, Aksaray, Karaman, Kayseri, Mersin, Muğla, Samsun, Yalova, Zonguldak illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda aralarında müze müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 34 şüpheli gözaltına alındı.
18. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir heykel de satışa hazırlanırken ele geçirildi.
Diğer 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2022
TÜRKİYE
Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'taklit tarihi eser' uyarısı
11 Mart, 19:30
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