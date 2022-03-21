https://tr.sputniknews.com/20220321/6li-masa-3uncu-kez-kuruluyor-secim-yasasi-degisiklik-teklifine-karsi-stratejiler-masada-1054905209.html
6’lı masa 3'üncü kez kuruluyor: 'Seçim yasası değişiklik teklifine karşı stratejiler ele alınacak'
6’lı masa 3'üncü kez kuruluyor: 'Seçim yasası değişiklik teklifine karşı stratejiler ele alınacak'
Muhalefetteki 6 lider, 27 Mart Pazar günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğini yapacağı akşam yemeğinde 3. kez bir araya gelecek. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T08:11+0300
2022-03-21T08:11+0300
2022-03-21T08:19+0300
politika
muhalefet
güçlendirilmiş parlamenter sistem
seçim yasası
ak parti
mhp
chp
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053783652_0:7:1200:682_1920x0_80_0_0_71d5b0fd333431ddc1c25afea01f2b7f.jpg
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre, “Seçim ittifakı” gündeminin öne çıktığı bu buluşmada liderler, AK Parti ve MHP’nin seçim yasası değişiklik teklifine karşı geliştirilecek stratejileri masaya yatıracak. Özellikle teklifin, ittifak içindeki oy oranı küçük partileri olumsuz etkileyecek “artık oy” düzenlemesini avantaja dönüştürmeye yönelik seçeneklerin öne çıkması bekleniyor.İttifak kaynakları, “Bizler de teklifle getirilen değişikliklere karşı kendi seçeneklerimizi geliştiriyoruz. Masada birçok seçenek var. 27 Mart’taki liderler buluşmasında da, sonrasında da bütün bunlar konuşulup değerlendirilecektir” açıklaması yaptı. Kulislere göre, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi oy oranı daha küçük olan partilerin, CHP ve İYİ Parti listesinden seçime katılmaları seçeneklerden biri. Bunun dışında, “ittifak içinde ittifak” diye de nitelenen, oy oranı küçük partilerin kendi aralarından birinin çatısı altında ortak listeyle seçime katılması da masada.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0d/1053783652_95:0:1162:800_1920x0_80_0_0_38c37c091e7a82bcc5716c041b3869b3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem, seçim yasası, ak parti, mhp, chp
6’lı masa 3'üncü kez kuruluyor: 'Seçim yasası değişiklik teklifine karşı stratejiler ele alınacak'
08:11 21.03.2022 (güncellendi: 08:19 21.03.2022) Abone ol
Muhalefetteki 6 lider, 27 Mart Pazar günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğini yapacağı akşam yemeğinde 3. kez bir araya gelecek.
Hürriyet'ten Turan Yılmaz'ın haberine göre
, “Seçim ittifakı” gündeminin öne çıktığı bu buluşmada liderler, AK Parti ve MHP’nin seçim yasası değişiklik teklifine karşı geliştirilecek stratejileri masaya yatıracak. Özellikle teklifin, ittifak içindeki oy oranı küçük partileri olumsuz etkileyecek “artık oy” düzenlemesini avantaja dönüştürmeye yönelik seçeneklerin öne çıkması bekleniyor.
İttifak kaynakları, “Bizler de teklifle getirilen değişikliklere karşı kendi seçeneklerimizi geliştiriyoruz. Masada birçok seçenek var. 27 Mart’taki liderler buluşmasında da, sonrasında da bütün bunlar konuşulup değerlendirilecektir”
açıklaması yaptı.
Kulislere göre, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi oy oranı daha küçük olan partilerin, CHP ve İYİ Parti listesinden seçime katılmaları seçeneklerden biri. Bunun dışında, “ittifak içinde ittifak” diye de nitelenen, oy oranı küçük partilerin kendi aralarından birinin çatısı altında ortak listeyle seçime katılması da masada.