ABD'den Çinli yetkililere vize kısıtlaması
23:33 21.03.2022 (güncellendi: 23:56 21.03.2022)
ABD, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'baskılayıcı eylemlere' karışma gerekçesiyle Çinli yetkililere yaptırım uyguladığını duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı, insan hakları ihlallerine karıştığı iddiasıyla Çinli yetkililere vize kısıtlamaları getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugünkü eylem, Çin'de dini ve manevi 'ritüellerini' uygulayanlara, etnik azınlık gruplarının üyelerine, muhaliflere, insan hakları savunucularına, gazetecilere, işçi organizatörlerine, sivil toplum örgütlerine ve barışçıl protestoculara ve daha fazlasına uygulanan baskılayıcı eylemlerden sorumlu olabileceği veya (o eylemlere) karışmış olabileceği düşünülen ÇHC(Çin Halk Cumhuriyeti) yetkililerine vize kısıtlamalarını uyguluyor."