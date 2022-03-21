https://tr.sputniknews.com/20220321/abdli-komutandan-cine-caydiricilik-ise-yaramazsa-savasip-kazanmaya-haziriz-1054911133.html

ABD'li komutandan Çin'e: Caydırıcılık işe yaramazsa savaşıp kazanmaya hazırız

ABD'li komutandan Çin'e: Caydırıcılık işe yaramazsa savaşıp kazanmaya hazırız

Ukrayna operasyonu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan 5 binin üzerinde yaptırıma katılmadığı için dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin üstünde baskı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T12:33+0300

2022-03-21T12:33+0300

2022-03-21T12:33+0300

çin

abd

silah

john c aquilino

savunma

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AP ajansına verdiği demeçte Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği en az 3 adayı savaş jetleri, gemisavar sistemler, füze sistemleri ve lazer ekipmanlarıyla silahlandırdığını savunan ABD Hint-Pasifik komutanı Amiral John C Aquilino, caydırıcılık çabaları başarısız olursa 'savaşıp Çin'i yenmeye' hazır olduklarını söyledi. Çin'in son 20 yılı aşkın bir süredir İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yapılanmaya imza attığını savunan Aquilino bu silahlanmanın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını öne sürdü. Bölgede 'savaşın önüne geçmek istediklerini' savunan Aquilino, "Caydırıcılık işe yaramazsa ikinci misyonum savaşıp kazanmak" ifadesini kullandı.

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çin, abd, silah, john c aquilino