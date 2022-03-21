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ABD'li komutandan Çin'e: Caydırıcılık işe yaramazsa savaşıp kazanmaya hazırız
ABD'li komutandan Çin'e: Caydırıcılık işe yaramazsa savaşıp kazanmaya hazırız
Ukrayna operasyonu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan 5 binin üzerinde yaptırıma katılmadığı için dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin üstünde baskı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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çin
abd
silah
john c aquilino
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AP ajansına verdiği demeçte Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği en az 3 adayı savaş jetleri, gemisavar sistemler, füze sistemleri ve lazer ekipmanlarıyla silahlandırdığını savunan ABD Hint-Pasifik komutanı Amiral John C Aquilino, caydırıcılık çabaları başarısız olursa 'savaşıp Çin'i yenmeye' hazır olduklarını söyledi. Çin'in son 20 yılı aşkın bir süredir İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yapılanmaya imza attığını savunan Aquilino bu silahlanmanın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını öne sürdü. Bölgede 'savaşın önüne geçmek istediklerini' savunan Aquilino, "Caydırıcılık işe yaramazsa ikinci misyonum savaşıp kazanmak" ifadesini kullandı.
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çin, abd, silah, john c aquilino

ABD'li komutandan Çin'e: Caydırıcılık işe yaramazsa savaşıp kazanmaya hazırız

12:33 21.03.2022
© AFP 2022 / HOÇin- Rusya- İran
Çin- Rusya- İran - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / HO
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Ukrayna operasyonu gerekçe gösterilerek Rusya'ya uygulanan 5 binin üzerinde yaptırıma katılmadığı için dünyanın en büyük ekonomilerinden Çin üstünde baskı kurmaya çalışan ABD'den Hint- Pasifik bölgesinde suları daha da dalgalandıracak açıklamalar var.
AP ajansına verdiği demeçte Çin'in tartışmalı Güney Çin Denizi'nde inşa ettiği en az 3 adayı savaş jetleri, gemisavar sistemler, füze sistemleri ve lazer ekipmanlarıyla silahlandırdığını savunan ABD Hint-Pasifik komutanı Amiral John C Aquilino, caydırıcılık çabaları başarısız olursa 'savaşıp Çin'i yenmeye' hazır olduklarını söyledi.
Çin'in son 20 yılı aşkın bir süredir İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük askeri yapılanmaya imza attığını savunan Aquilino bu silahlanmanın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını öne sürdü.
Bölgede 'savaşın önüne geçmek istediklerini' savunan Aquilino, "Caydırıcılık işe yaramazsa ikinci misyonum savaşıp kazanmak" ifadesini kullandı.
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