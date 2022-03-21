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https://tr.sputniknews.com/20220321/adana-valiliginden-furkan-vakfi-aciklamasi-2-polis-memuru-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1054906015.html
Adana Valiliği'nden 'Furkan Vakfı' açıklaması: 2 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Adana Valiliği'nden 'Furkan Vakfı' açıklaması: 2 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı
Adana Valiliği, Furkan Vakfı'nın gerçekleştirdiği eylemde polisin aşırı güç kullandığına dair çıkan haberlerin üzerine açıklama yaptı. Valilik olaylarda 37... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T09:35+0300
2022-03-21T09:35+0300
türkiye
adana
furkan vakfı
eylem
polis
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Adana Valiliği, Furkan Vakfı'nın gerçekleştirdiği eyleme ilişkin açıklama yaptı.Valilik tarafından yapılan açıklamada,” Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.Bugün HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur.Yaklaşık 1500-2000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00’te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır.Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar.Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır). İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
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adana, furkan vakfı, eylem, polis

Adana Valiliği'nden 'Furkan Vakfı' açıklaması: 2 polis memuru hakkında soruşturma başlatıldı

09:35 21.03.2022
© Twitter Adana - Furkan Vakfı - eylem
Adana - Furkan Vakfı - eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© Twitter
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Adana Valiliği, Furkan Vakfı'nın gerçekleştirdiği eylemde polisin aşırı güç kullandığına dair çıkan haberlerin üzerine açıklama yaptı. Valilik olaylarda 37 polisin yaralandığını, orantısız güç kullandığı tespit edilen 2 polis memuru hakkında soruşturma açıldığını aktardı.
Adana Valiliği, Furkan Vakfı'nın gerçekleştirdiği eyleme ilişkin açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada,” Bugün bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında Furkancılara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.
Bugün HDP öncülüğünde yapılan Nevruz kutlamaları kapsamında bir etkinlik düzenlenmiş, aynı tarih ve zamanda bu nevruz etkinliğinin yapıldığı alanın çok yakınında bir yerde herhangi bir izin alınmaksızın Furkancılar tarafından da korsan etkinlik düzenlenmesi için taraftarlarına çağrıda bulunulmuştur.
Yaklaşık 1500-2000 kişilik Furkan grubunun çağrısına uyan şahıslar saat 14.00’te ilimizin 9-10 noktasında toplanarak gruplar halinde yürümek istemişlerdir. Kendilerine bu etkinliğin yasa dışı olduğu ve dağılmaları konusunda yapılan uyarıları dikkate almadan korsan etkinliği yapma konusunda ısrarcı olmuşlardır. Bu grup aylardan beri yasa dışı gösteri yürüyüşü yapmış, gruba her defasında müsamaha gösterilmiş ve hiçbir güç kullanılmamıştır. Ancak son dönemde yapılan eylemler kamu düzenini bozmaya şehirdeki günlük hayatı etkilemeye başlamıştır.
Yapılan etkinliğin yasa dışı olduğu hatırlatılıp dağılmaları hususunda yapılan uyarılara rağmen dağılmayan gruplara kademeli olarak müdahale edilmiş ve gruplar dağıtılmıştır. Dağılmamakta ısrar eden bazı gruplara şehrin çeşitli yerlerinde müdahale edilmiştir. Bu gruplar yapılan ikazlara uymadıkları gibi görevli polislere mukavemette bulunup saldırmışlar.
Bu saldırı ve arbede sırasında 37 polis memurumuz çeşitli yerlerinden yaralanmıştır (bir memurumuzun ayağı kırılmıştır). İlgililerin dağılması için yapılan müdahale sırasında iki polis memurumuzun göstericilere orantısız güç kullanıldığı tespit edilmiş olup, konu ile ilgili soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
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