https://tr.sputniknews.com/20220321/ak-parti-sozcusu-omer-celik-partisinin-myk-gundemine-iliskin-aciklamalarda-bulunuyor--1054925883.html

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız büyük bir oranda Ukrayna'dan tahliye edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Vatandaşlarımız büyük bir oranda Ukrayna'dan tahliye edildi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk vatandaşlarının büyük oranda Ukrayna'dan tahliye edildiklerini söyledi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T17:57+0300

2022-03-21T17:57+0300

2022-03-21T18:16+0300

politika

ömer çelik

ukrayna

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.Çelik'in açıklamaları şöyle:Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir.Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor?Ne kadar demokrasiden bahsederseniz bahsedin, ne kadar özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin eğer terör konusunda net bir yoksa bu demokratik mekanizmaların ve demokratik süreçlerin istismarı anlamına gelir.Sosyal güvencesi olsun olmasın bütün yaşlılarımızın yüksek kalitede yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alması güvence altına alınmıştır.İslamofobi, İslam düşmanlığı ile 15 Mart mücadele günü olarak tarihe geçti. Yeni Zelanda'da bir katliam gerçekleşmişti. Burada bir Türk vatandaşı olan 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz. BM Genel Kurulu 15 Mart Günü'nü 'Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü' kabul etti.Vatandaşlarımız büyük bir oranda Ukrayna'dan tahliye edildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 35 liderle görüşme yaptı.Adana'daki gösterilere polis müdahalesiÇeşitli olaylara müdahale ederken orantısız güç kullanılmasını kabul etmeyiz. Orantısız güç kullanılırken ortaya çıkan görüntüler kabul edilemez.28 Şubat yeniden canlanıyormuş gibisinden açıklamalar var. Bunların hepsi sadece ve sadece hezeyandır. 28 Şubat uygulamalarını ortadan kaldıran uygulamalara en büyük desteği biz verdik."

ukrayna

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ömer çelik, ukrayna