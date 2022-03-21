https://tr.sputniknews.com/20220321/ankarada-yaylada-mahsur-kalan-4-kisilik-aile-9-saat-sonra-kurtarildi--1054903719.html

Ankara’da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 9 saat sonra kurtarıldı

Ankara’da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 9 saat sonra kurtarıldı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası'na giden 4 kişilik aile, aracının kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T04:14+0300

2022-03-21T04:14+0300

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Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ve çocukları Ensar ile Ebrar Seçim’in isteği üzerine Otacı Yaylasına aracıyla hareket etti. Yaylada aracı kara saplanan Seçim ailesi, ALO 153'e ihbarda bulundu. Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB'ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi. Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarma, yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek saat 01.00 sıralarında 4 kişilik aileye ulaştı. Ekipler, aracı saplanan aileyi kardan çıkararak asfalt yola çıkardı. Mümin ailesi ise sağ salim evlerine ulaştı.

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ankara, kar, mahsur kalma