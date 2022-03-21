https://tr.sputniknews.com/20220321/ankarada-yaylada-mahsur-kalan-4-kisilik-aile-9-saat-sonra-kurtarildi--1054903719.html
Ankara’da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 9 saat sonra kurtarıldı
Ankara’da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 9 saat sonra kurtarıldı
Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası'na giden 4 kişilik aile, aracının kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB)... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T04:14+0300
2022-03-21T04:14+0300
2022-03-21T04:13+0300
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Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ve çocukları Ensar ile Ebrar Seçim’in isteği üzerine Otacı Yaylasına aracıyla hareket etti. Yaylada aracı kara saplanan Seçim ailesi, ALO 153'e ihbarda bulundu. Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB'ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi. Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarma, yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek saat 01.00 sıralarında 4 kişilik aileye ulaştı. Ekipler, aracı saplanan aileyi kardan çıkararak asfalt yola çıkardı. Mümin ailesi ise sağ salim evlerine ulaştı.
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ankara, kar, mahsur kalma
Ankara’da yaylada mahsur kalan 4 kişilik aile 9 saat sonra kurtarıldı
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Ankara’nın Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası'na giden 4 kişilik aile, aracının kara saplanması sonucunda mahsur kaldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi(ABB) ekipleri 9 saat sonra 4 kişilik aileyi kurtardı.
Mümin Seçim, eşi Ümran Seçim ve çocukları Ensar ile Ebrar Seçim’in isteği üzerine Otacı Yaylasına aracıyla hareket etti.
Yaylada aracı kara saplanan Seçim ailesi, ALO 153'e ihbarda bulundu. Çağrı merkezi ekiplerinin, ABB'ye bağlı Çubuk Fen İşleri Şefliğine ihbarı iletmesinin ardından, araçta mahsur kalanlardan konumlarını cep telefonu aracılığıyla paylaşmaları istendi.
Ekipler, Kızılcahamam ilçesi Otacı Yaylası sınırları içindeki Karagöl Tabiat Parkı yakınlarından paylaşılan konuma ulaşmak amacıyla 16.45'te kar küreme ve yol açma araçlarıyla çalışma başlattı.
ABB Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile jandarma, yaklaşık 1,5 metre kalınlığındaki karı temizleyerek saat 01.00 sıralarında 4 kişilik aileye ulaştı. Ekipler, aracı saplanan aileyi kardan çıkararak asfalt yola çıkardı. Mümin ailesi ise sağ salim evlerine ulaştı.