Türkiye
CANLI | Rusya: Japonya’yla barış anlaşmasıyla ilgili müzakereleri sonlandırdık
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220321/antalyada-otel-odasinda-18-yasindaki-kadini-oldurdugu-iddia-edilen-zanli-cinayeti-itiraf-etti-1054931610.html
Antalya'da otel odasında 18 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı cinayeti itiraf etti
Antalya'da otel odasında 18 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı cinayeti itiraf etti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 18 yaşındaki eski nişanlısı Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cinayeti itiraf ettiği ifadesi ortaya... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T23:06+0300
2022-03-21T23:06+0300
türkiye
kadın cinayeti
antalya
otel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054931862_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_3556c55dd37bde9aa45a20e8a56966e0.jpg
Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında 19 Mart'ta ölü bulunan 18 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğü iddia edilen ve kaçtığı Yalova'da gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bilgisi yer aldığı belirtildi.Antalya'da tutuklanan T.B'nin ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı Demir'i görmek için Yalova'dan Antalya'ya geldiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi.T.B'nin ifadesinde telefona gelen mesajı eski nişanlısının göstermemesi üzerine cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.Yalova'ya gittiğinde olayı anlattığı bir arkadaşı ve patronunun telkiniyle polisi arayıp teslim olduğunu ifade eden T.B'nin otel odasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.OlayAdnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde boğularak öldürüldüğü düşünülen Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti.Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054931862_36:0:605:427_1920x0_80_0_0_9a579c40dc5c74e5e47cc039dc2daa27.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kadın cinayeti, antalya, otel

Antalya'da otel odasında 18 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı cinayeti itiraf etti

23:06 21.03.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.orgÖldüren sevgi istemiyoruz
Öldüren sevgi istemiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© meltem ulusoy / csgorselarsiv.org
Abone olGoogle news
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 18 yaşındaki eski nişanlısı Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cinayeti itiraf ettiği ifadesi ortaya çıktı.
Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında 19 Mart'ta ölü bulunan 18 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğü iddia edilen ve kaçtığı Yalova'da gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bilgisi yer aldığı belirtildi.
Antalya'da tutuklanan T.B'nin ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı Demir'i görmek için Yalova'dan Antalya'ya geldiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi.
T.B'nin ifadesinde telefona gelen mesajı eski nişanlısının göstermemesi üzerine cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.
Yalova'ya gittiğinde olayı anlattığı bir arkadaşı ve patronunun telkiniyle polisi arayıp teslim olduğunu ifade eden T.B'nin otel odasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.

Olay

Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde boğularak öldürüldüğü düşünülen Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti.
Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала