https://tr.sputniknews.com/20220321/antalyada-otel-odasinda-18-yasindaki-kadini-oldurdugu-iddia-edilen-zanli-cinayeti-itiraf-etti-1054931610.html
Antalya'da otel odasında 18 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı cinayeti itiraf etti
Antalya'da otel odasında 18 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı cinayeti itiraf etti
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 18 yaşındaki eski nişanlısı Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cinayeti itiraf ettiği ifadesi ortaya... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T23:06+0300
2022-03-21T23:06+0300
2022-03-21T23:06+0300
türkiye
kadın cinayeti
antalya
otel
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Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında 19 Mart'ta ölü bulunan 18 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğü iddia edilen ve kaçtığı Yalova'da gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bilgisi yer aldığı belirtildi.Antalya'da tutuklanan T.B'nin ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı Demir'i görmek için Yalova'dan Antalya'ya geldiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi.T.B'nin ifadesinde telefona gelen mesajı eski nişanlısının göstermemesi üzerine cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.Yalova'ya gittiğinde olayı anlattığı bir arkadaşı ve patronunun telkiniyle polisi arayıp teslim olduğunu ifade eden T.B'nin otel odasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.OlayAdnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde boğularak öldürüldüğü düşünülen Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti.Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.
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kadın cinayeti, antalya, otel
Antalya'da otel odasında 18 yaşındaki kadını öldürdüğü iddia edilen zanlı cinayeti itiraf etti
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 18 yaşındaki eski nişanlısı Nuray Demir'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan şüphelinin, cinayeti itiraf ettiği ifadesi ortaya çıktı.
Tahılpazarı Mahallesi'ndeki otelin odasında 19 Mart'ta ölü bulunan 18 yaşındaki Nuray Demir'i boğarak öldürdüğü iddia edilen ve kaçtığı Yalova'da gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ettiği bilgisi yer aldığı belirtildi.
Antalya'da tutuklanan T.B'nin ifadesinde, yaklaşık 3 ay önce nişanlandığı Demir'i görmek için Yalova'dan Antalya'ya geldiğini, aralarında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşandığını ileri sürdüğü öğrenildi.
T.B'nin ifadesinde telefona gelen mesajı eski nişanlısının göstermemesi üzerine cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söylediği öne sürüldü.
Yalova'ya gittiğinde olayı anlattığı bir arkadaşı ve patronunun telkiniyle polisi arayıp teslim olduğunu ifade eden T.B'nin otel odasında cinayeti işlediğini itiraf ettiği kaydedildi.
Olay
Adnan Menderes Bulvarı'ndaki otelin odasına giren temizlik görevlileri, Nuray Demir'in hareketsiz yattığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmişti. Gelen sağlık ekibi genç kızın hayatını kaybettiğini belirlemiş, savcı ve polisin incelemesinde boğularak öldürüldüğü düşünülen Demir'in boynunda kızarıklıklar tespit edilmişti.
Nuray Demir'in 18 Ocak 2020'de bir yakınının cinsel istismarına uğradığı yönündeki şikayeti üzerine Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan davanın devam ettiği öğrenilmişti.