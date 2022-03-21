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Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı
Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali için gittiği İspanya'da Antonio Banderas ile tanıştı. Antonio Banderas Kerem Bürsin ile olan fotoğrafını Instagram'dan... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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kerem bürsin
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Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için gittiği İspanya’da, oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı ‘Company’ müzikalini izledi. Antonio Banderas ile tanışan Bürsin, oyuncuyla fotoğraf çekildi.Bürsin’le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Banderas, paylaşımına "'Love Is In The Air' (Sen Çal Kapımı) dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.Oyuncu Kerem Bürsin’in Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisi yurt dışında 'Love Is In The Air' adıyla yayınlanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210909/sen-cal-kapimi-dizisi-game-of-thronesun-rekorunu-kirdi-1048767308.html
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kerem bürsin, antonio banderas

Antonio Banderas'tan Kerem Bürsin paylaşımı

13:59 21.03.2022 (güncellendi: 14:01 21.03.2022)
© InstagramKerem Bürsin, Antonio Banderas
Kerem Bürsin, Antonio Banderas - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© Instagram
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Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali için gittiği İspanya'da Antonio Banderas ile tanıştı. Antonio Banderas Kerem Bürsin ile olan fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.
Oyuncu Kerem Bürsin, Malaga Film Festivali’ne katılmak için gittiği İspanya’da, oyuncu Antonio Banderas’ın başrolünde yer aldığı ‘Company’ müzikalini izledi. Antonio Banderas ile tanışan Bürsin, oyuncuyla fotoğraf çekildi.
Bürsin’le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Banderas, paylaşımına "'Love Is In The Air' (Sen Çal Kapımı) dizisiyle başarı kazanan Türk oyuncu Kerem Bürsin ‘Company’i görmeye geldi. Oyundan büyük keyif aldı" notunu düştü.
Oyuncu Kerem Bürsin’in Hande Erçel’le başrolü paylaştığı ve geçtiğimiz yıl final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisi yurt dışında 'Love Is In The Air' adıyla yayınlanıyor.
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