https://tr.sputniknews.com/20220321/applein-bazi-servis-ve-uygulamalarinda-gecici-kesinti-yasandi-1054930797.html

Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında geçici kesinti yaşandı

Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında geçici kesinti yaşandı

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın servislerine bazı kullanıcılar tarafından gün içinde geçici olarak erişilemediği bildirildi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T22:37+0300

2022-03-21T22:37+0300

2022-03-21T22:37+0300

dünya

apple

kesinti

app store

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1a/1053140355_0:76:3016:1772_1920x0_80_0_0_d537b770ea4339c632b3f12143f40bea.jpg

App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmetinde kesinti yaşanması, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.Kullanıcıların Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sorunu gündem yapmaları üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

apple, kesinti, app store