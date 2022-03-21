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Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında geçici kesinti yaşandı
Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında geçici kesinti yaşandı
ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın servislerine bazı kullanıcılar tarafından gün içinde geçici olarak erişilemediği bildirildi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T22:37+0300
2022-03-21T22:37+0300
dünya
apple
kesinti
app store
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App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmetinde kesinti yaşanması, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.Kullanıcıların Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sorunu gündem yapmaları üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.
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apple, kesinti, app store

Apple'ın bazı servis ve uygulamalarında geçici kesinti yaşandı

22:37 21.03.2022
© REUTERS / Mike SegarApple
Apple - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Mike Segar
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ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın servislerine bazı kullanıcılar tarafından gün içinde geçici olarak erişilemediği bildirildi.
App Store, Apple Arcade, Music ve Maps uygulamaları dahil olmak üzere birçok Apple hizmetinde kesinti yaşanması, kullanıcılar arasında endişeye yol açtı.
Kullanıcıların Twitter başta olmak üzere sosyal medyada sorunu gündem yapmaları üzerine şirketin durum sayfasından ABD doğu yakası saatiyle 14.45 itibarıyla iMessage ve iCloud ile ilgili kesintilerin çözüldüğü bilgisi paylaşıldı.
ABD medyasında söz konusu problemin Apple'ın kurumsal ve perakende çalışanlarının takas ve onarım gibi dahili hizmetlerini de etkilediği, mağaza satışlarının da kesintiye uğradığı bilgisi yer aldı.
Apple servislerinde daha önce de kısa süreliğine benzer hizmet kesintileri yaşanmış, sorun kısa sürede çözülmüştü.
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