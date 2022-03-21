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https://tr.sputniknews.com/20220321/asik-veysel-vefatinin-49-yilinda-anildi-seneye-unesco-tarafindan-asik-veysel-yili-ilan-edildi-1054915005.html
Aşık Veysel vefatının 49. yılında anıldı: 'Seneye UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edildi'
Aşık Veysel vefatının 49. yılında anıldı: 'Seneye UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edildi'
Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T13:48+0300
2022-03-21T13:51+0300
aşık veysel
yaşam
unesco
ölüm yıldönümü
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Program, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu duayla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Biz de onun söylediği gibi, dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz" diye konuştu.Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Ayhan, "Çok kısa zamanda da bitireceğiz ve onu burada daha iyi tanıtacağız. Ozanlık kültürünü, bu toprakların değerlerini müzemizde anlatacağız" dedi.‘Dedem bir deryaydı’Aşık Veysel'in torunlarından Burçak Keçeci ise "Dedemi 49. ölüm yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik, beraberlik, doğa sevgisi ve çalışkanlık vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacak ve kalbinde yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.Anma programına, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci ve Sebahattin Şatıroğlu, sanatçı Mustafa Özarslan, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.Mustafa Özarslan'dan Aşık Veysel türküleriOzanın kabri başındaki anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ne geçti.Burada sanatçı Mustafa Özarslan, ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Göldere de Aşık Veysel'in felsefesini anlatan gösteri sundu.
https://tr.sputniknews.com/20210906/asik-veyselin-oglu-babasinin-yanina-defnedildi-1048659609.html
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aşık veysel, unesco, ölüm yıldönümü

Aşık Veysel vefatının 49. yılında anıldı: 'Seneye UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edildi'

13:48 21.03.2022 (güncellendi: 13:51 21.03.2022)
© AAAşık Veysel, Sivas, mezar
Aşık Veysel, Sivas, mezar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.
Program, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu duayla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.
Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Biz de onun söylediği gibi, dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz" diye konuştu.
Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Ayhan, "Çok kısa zamanda da bitireceğiz ve onu burada daha iyi tanıtacağız. Ozanlık kültürünü, bu toprakların değerlerini müzemizde anlatacağız" dedi.

‘Dedem bir deryaydı’

Aşık Veysel'in torunlarından Burçak Keçeci ise "Dedemi 49. ölüm yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik, beraberlik, doğa sevgisi ve çalışkanlık vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacak ve kalbinde yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.
Anma programına, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci ve Sebahattin Şatıroğlu, sanatçı Mustafa Özarslan, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.

Mustafa Özarslan'dan Aşık Veysel türküleri

Ozanın kabri başındaki anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ne geçti.
Burada sanatçı Mustafa Özarslan, ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Göldere de Aşık Veysel'in felsefesini anlatan gösteri sundu.
Halk ozanı Aşık Veysel'in 80 yaşında vefat eden oğlu Bahri Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde toprağa verildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
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Aşık Veysel'in oğlu babasının yanına defnedildi
6 Eylül 2021, 16:25
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