https://tr.sputniknews.com/20220321/asik-veysel-vefatinin-49-yilinda-anildi-seneye-unesco-tarafindan-asik-veysel-yili-ilan-edildi-1054915005.html

Aşık Veysel vefatının 49. yılında anıldı: 'Seneye UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edildi'

Aşık Veysel vefatının 49. yılında anıldı: 'Seneye UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edildi'

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun vefatının 49. yılında, doğum yeri Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T13:48+0300

2022-03-21T13:48+0300

2022-03-21T13:51+0300

aşık veysel

yaşam

unesco

ölüm yıldönümü

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054914672_0:0:1199:674_1920x0_80_0_0_f871bac0b2de1b1e685ebb0be3fcd50c.jpg

Program, İlçe Müftüsü Tayyıp Koçer'in okuduğu duayla başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı.Sivas Valisi Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'i rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Biz de onun söylediği gibi, dostları olarak Aşık Veysel'i her zaman hatırlıyoruz ve ona sahip çıkıyoruz. Aşık Veysel, ozanlar diyarı Sivas'ın bilinirliği evrensel çapta olan, seneye de UNESCO tarafından Aşık Veysel Yılı ilan edilmesine vesile olan kişidir. Bizler de onun fikirlerinden yola çıkarak, onun rehberliğinde bir araya geleceğiz ve daha çok bu vatana hizmet edeceğiz" diye konuştu.Aşık Veysel Ozanlar ve Müzik Kültürü Müzesi'nin inşasına başladıklarını anlatan Ayhan, "Çok kısa zamanda da bitireceğiz ve onu burada daha iyi tanıtacağız. Ozanlık kültürünü, bu toprakların değerlerini müzemizde anlatacağız" dedi.‘Dedem bir deryaydı’Aşık Veysel'in torunlarından Burçak Keçeci ise "Dedemi 49. ölüm yılında saygı ve özlemle anıyoruz. Dedem bir deryaydı. Bu deryanın içerisinde vatan, insan sevgisi, birlik, beraberlik, doğa sevgisi ve çalışkanlık vardı. Yaşamı boyunca türkülerinde gelecek kuşaklara bu temel kavramları aktarmış ve öğütlerde bulunmuştur. Bu öğütler ışığında dostları onu asla unutmayacak ve kalbinde yaşatacaktır" ifadelerini kullandı.Anma programına, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, Aşık Veysel'in torunları Cevriye Keçeci ve Sebahattin Şatıroğlu, sanatçı Mustafa Özarslan, il ve ilçe protokolü ile köy sakinleri katıldı.Mustafa Özarslan'dan Aşık Veysel türküleriOzanın kabri başındaki anma programının ardından protokol üyeleri ve beraberindekiler, Aşık Veysel Müzesi'ne geçti.Burada sanatçı Mustafa Özarslan, ünlü halk ozanının türkülerini seslendirdi.Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selçuk Göldere de Aşık Veysel'in felsefesini anlatan gösteri sundu.

https://tr.sputniknews.com/20210906/asik-veyselin-oglu-babasinin-yanina-defnedildi-1048659609.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşık veysel, unesco, ölüm yıldönümü