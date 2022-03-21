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Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: 'Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir'
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: 'Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir'
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine ilişkin çıkan iddialara "Asgari ücret aralıkta belirlenir. tabii... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T09:41+0300
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ekonomi
asgari ücret
ekonomik kriz
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe’nin sorularını yanıtladı.Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 'Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız''Hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız''Elemanı da maaşı da biz vereceğiz''Yeni istihdam modeli yolda''Olağanüstü şartlar olursa asgari ücret değerlendirilir'
https://tr.sputniknews.com/20220316/disk-genel-baskani-cerkezoglu-asgari-ucretin-yeniden-degerlendirilmesi-ve-guncellenmesi-sarttir-1054765407.html
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asgari ücret, ekonomik kriz, ekonomi, maaş, türkiye, 3600 ek gösterge, zam

Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı açıklaması: 'Olağanüstü şartlar olursa değerlendirilir'

09:41 21.03.2022
© AAAsgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yapılıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine ilişkin çıkan iddialara "Asgari ücret aralıkta belirlenir. tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe’nin sorularını yanıtladı.
Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız'

"Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs’ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs’ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis’e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir."

'Hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız'

"Sayın Cumhurbaşkanımız belli gruplar açıklamıştı. Ancak bazı özellikler ve statüler de var. Örneğin, polisler var içinde ama il emniyet müdürü ile aynı gösterge olmuyor. Hemşire ile il sağlık müdürü aynı olmaz. Bunların hepsini ele alıyoruz. Kamudaki bürokratik hiyerarşiyi tahrip etmeyen bir 3600 düzenlemesi yapacağız, ikincisi maliyet. Bu düzenleme, kamuya ilave bir yük getirecek ama bunun Türkiye’nin bütçe dengelerini, ekonomik sorunlarını ağırlaştığı dönemde getireceği yükü dikkate alacağız. Önümüzde 3 farklı senaryo var kapsam ve maliyete göre. Bütün kamu personelini, statüleri elimizde, aldıkları ücret, emekli ikramiyelerini bildiğimiz tablomuz var. Bunları Sayın Cumhurbaşkanına sunacağız, Mayıs ayında biter yani iş."

'Elemanı da maaşı da biz vereceğiz'

"Gaziantep’te pilot uygulamasını başlatacağımız çok önemli bir destek mekanizması daha yürürlüğe giriyor. Doğrudan İstihdam projesi başlayacak, işletmede eğitim filan değil, doğrudan istihdam olacak. Bugüne kadar bir çok sanayici gelip, “Şu nitelikte adam bulamıyoruz, CNC tezgahının başında usta bulamıyoruz, mühendis bulamıyoruz” diyor. Yani eğitim yerine doğrudan eleman vereceğiz. 3 ay ücret primlerini, bütün sigortasını filan biz ödeyeceğiz. Sonra 9 ay istihdam yükümlülüğü ile süreç devam edecek."

'Yeni istihdam modeli yolda'

"İlkokul mezunu çalışmak isteyenler, meslek okulu veya lise mezunu olanlar, yüksekokul veya mühendislik eğitimi almış olanlara üç kademeli bir kategorizasyon için yeni bir istihdam modeli olacak. Programın adı ‘Üretim Sürecine Katılım’ olacak. İşin özelliğine göre 6 ana sektör seçiyoruz. 3 aylık destekte, 9 ay istihdam yükümlülüğü ile devam edecek bir program. İlk kademeye asgari ücretten başlayan farklılaşmış 3 tür ücret kademesi olacak. Sonrakini işveren nasıl belirler onu biz bilemeyiz. Projenin Türk sanayisine soluk aldıracağını, taleplerin karşılanacağını düşünüyorum."

'Olağanüstü şartlar olursa asgari ücret değerlendirilir'

"Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50’nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık’ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık’tır."

DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi şarttır - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
SEYİR HALİ
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Asgari ücretin yeniden değerlendirilmesi ve güncellenmesi şarttır
16 Mart, 13:05
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