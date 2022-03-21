https://tr.sputniknews.com/20220321/bakan-nebati-bu-ulkede-her-zaman-iyi-seyler-olacak-takmayin-kafaniza-1054922193.html

Bakan Nebati: Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza

Bakan Nebati: Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza

AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var. Aşıyoruz, aşacağız" dedi... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T16:17+0300

2022-03-21T16:17+0300

2022-03-21T16:17+0300

ekonomi

nureddin nebati

açıklama

enflasyon

yatırım

akp

şanlıurfa

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Şanlıurfa İl Danışma Meclisi'nde konuştu. Nebati enflasyon sorununa ilişkin olarak, "Enflasyonla ilgili bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin; aşıyoruz, aşacağız, kimseyi enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.İstanbul'daki yabancı yatırımcıların bulunduğu bir fuarda zabıtaların denetleme girişimine de değinen Nebati, "Biz İstanbul'da fuar yapıp, fuarda yurt dışı insanlar gelsin ürettiğimiz makineleri satmaya çalışalım derken, onlar bize sen niye bürokrasiyle uğraşıyorsun deyip Belediye'nin emrindeki zabıtaları yabancı girişimcilere, yabancı müşterilerimizin önüne salarak ihracatımızı engellemeye çalışıyorlar" diye konuştu.Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:"Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak, takmayın kafanıza…""Şu anda Türkiye aldığı önlmelerle bölgemizin gücü olmaktan çıkmış dünyanın en önemli güçlü ülkelerinden, masada olan ülkelerinden biri haline gelmiştir. Canınızı sıkmayın, üzülmeyin. Hepimiz bir ülkü peşindeyiz. Bayrak yere inmeyecek, ezan susmayacak. Bırakın onlar başlarını duvara vursunlar. Bu ülkede her zaman iyi şeyler olacak. Bütçe disiplininden asla taviz vermiyoruz. KDV’yi temel gıda da yüzde 1’e düşürdük. Çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz. Londra’ya da, Paris’e de, Körfez’e de, Japonya’ya da gideceğiz. Bu ülkenin çıkarları nereyi gerektiriyorsa oraya gideceğiz. Türkiye iş yapma kolaylığı endeksinde üçüncü sıraya kadar yükseldi."

https://tr.sputniknews.com/20220321/bakan-nebati-urfa-sira-gecesinden-paylasti-dunya-besten-buyuk-1054920248.html

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nureddin nebati, açıklama, enflasyon, yatırım, akp, şanlıurfa