https://tr.sputniknews.com/20220321/bakan-nebati-urfa-sira-gecesinden-paylasti-dunya-besten-buyuk-1054920248.html

Bakan Nebati, Urfa sıra gecesinden paylaştı: ‘Dünya beşten büyük'

Bakan Nebati, Urfa sıra gecesinden paylaştı: ‘Dünya beşten büyük'

Şanlıurfa’da temaslarını sürdüren Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, onuruna bir otelde düzenlenen sıra gecesinde sahne alan yöresel sanatçıların seslendirdiği... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T15:38+0300

2022-03-21T15:38+0300

2022-03-21T15:38+0300

türkiye

nureddin nebati

ekonomik kriz

ekonomi

urfa

şanlıurfa

dünya beşten büyüktür

şarkı

sıra gecesi

twitter

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Şanlıurfa'da temaslarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, dün akşam bir otelde onuruna düzenlenen sıra gecesi etkinliğine katıldı. Gecede yöresel sanatçıların oluşturduğu ekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırladıkları parçayı seslendirdi. Yöresel şarkıcıların seslendirdiği parçayı beğenen Bakan Nebati, daha sonra bu şarkıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Nebati paylaşımında, "Yola çıktın korkusuzca, omzunda demirden yük, haykırdın tüm cihana, çünkü dünya beşten büyük" sözlerini dile getiren parçayı, 'Şanlıurfa'dan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sürpriz' yorumuyla paylaştı. Nebati’nin paylaşımda bulunduğu video kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.Vali̇li̇k ve beledi̇yeyi̇ zi̇yaret etti̇Şanlıurfa’daki temaslarını sürdüren Nebati, sabah saatlerinde Vali Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Bakan Nebati’ye Vali Erin, kentte yürütülen yatırımlarla ilgili brifing verdi. Bakan Nebati, valiliğin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e de ziyarette bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20220320/bakan-nebati-yatirimciya-burokratik-engeller-cikaranlarin-onunde-duracagiz-1054894373.html

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nureddin nebati, ekonomik kriz, ekonomi, urfa, şanlıurfa, dünya beşten büyüktür, şarkı, sıra gecesi, twitter