Bakan Varank: Tersine beyin göçü programı ile 47’si Türk, 63 araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor
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Harvard’dan Tokyo’ya kadar dünyanın prestijli üniversitelerinden 63 bilim insanı daha araştırmalarını Türkiye’de sürdürecek.
TÜBİTAK’ın Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programı ikinci çağrısının değerlendirme süreci tamamladı. Sonuçları, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Bakan Varank, 47’si Türk, 63 yeni araştırmacının daha Türkiye’ye geleceğini kaydederek “ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya’dan 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak” dedi.
İstanbul Ataşehir Grand Sheraton Otel’de düzenlenen TUBİTAK Ufuk Avrupa Toplantısı’na çevirim içi olarak katılan Bakan Varank, şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanımız bundan yaklaşık 4 yıl önce, dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te bilim insanlarımız için bir yurda dönüş seferberliği ilan etmişti. Bu doğrultuda, Türk kökenli bilim insanları başta olmak üzere alanının en iyisi araştırmacılara yönelik Uluslararası Lider Araştırmacılar Programını başlattık. Dünyanın en prestijli üniversitelerinden, Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan global şirketlerden ve uluslararası araştırma enstitülerinden 127 bilim insanının çalışmalarını ülkemize taşımayı başardık. Halihazırda Türkiye'de çalışmalarını sürdüren başarılı araştırmacılar için de Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'nı başlattık. Her iki alanda da 2021 yılında yeni bir çağrıya çıkmıştık."
'Harvard'dan araştırmacı geliyor'
Bakan Varank, tersine beyin göçü ile Harvard ve Ohio üniversiteleri gibi okullardan araştırmacıların Türkiye'ye geleceğini dile getirdi ve şunları aktardı:
"Bu çağrıların değerlendirmelerini tamamladık. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, daha anlaşılır ya da popüler bir ifadeyle TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor. 9 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya’dan) 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu araştırmacılar Harvard, Huazhong, John Hopkins, Ohio, Osaka, Purdue, Achen, Tokyo ve Tubingen gibi saygın ve prestijli üniversitelerden geliyorlar. Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Teknik Bilimler ve Temel Bilimler alanlarında çalışmalarını Türkiye’de sürdürecekler. Yine 2021 yılı çağrısı ile 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı ülkemizdeki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu genç araştırmacılar da Duke, Harvard, Humbold, MIT, Seul, Stanford, Münih, Tokyo Üniversiteleri gibi başarılı 31 üniversite ve araştırma merkezinden ülkemize geliyor."
'Ekosistemi güçlendireceğiz'
42 araştırmacıya destekleyeceklerini belirten Varank, "İlk kez ilan ettiğimiz Ulusal Lider Araştırmacılar programı kapsamında ise halihazırda ülkemizde araştırmalarını sürdüren 42 araştırmacıyı destekleyeceğiz. Böylece toplamda 105 lider ve genç araştırmacının katkılarıyla ülkemizin bilim, yenilikçilik ve inovasyon ekosistemini daha da güçlendireceğiz" dedi.
'Bugüne kadar 127 araştırmacı desteklendi'
"Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ve Uluslararası Genç Araştırmacılar Programı, yurt dışında alanlarında üst seviye bilimsel ve teknolojik çalışma yapan bilim insanlarını Türkiye’ye çekmeyi amaçlıyor. Bakan Varank tarafından açıklanan çağrı ile Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı’na kabul edilen araştırmacılar, sağlık, teknik, temel ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarında çalışmalar yürütecek. 2018’de başlatılan Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile bugüne kadar 98’i Türk, 29’u yabancı olmak üzere toplam 127 araştırmacı desteklendi."
23 Temmuz 2021, 10:36