Bakan Varank: Tersine beyin göçü programı ile 47’si Türk, 63 araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor

"Bu çağrıların değerlendirmelerini tamamladık. Uluslararası Lider ve Genç Araştırmacılar Programları kapsamında, daha anlaşılır ya da popüler bir ifadeyle TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programları ile 47’si Türk 63 yeni araştırmacı daha Türkiye’ye geliyor. 9 ülkeden (ABD, Almanya, Avusturya, Birleşik Krallık, Çin, Fransa, İsveç, Japonya, Rusya’dan) 27 kıdemli araştırmacı, ülkemizdeki 20 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu araştırmacılar Harvard, Huazhong, John Hopkins, Ohio, Osaka, Purdue, Achen, Tokyo ve Tubingen gibi saygın ve prestijli üniversitelerden geliyorlar. Sağlık Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Teknik Bilimler ve Temel Bilimler alanlarında çalışmalarını Türkiye’de sürdürecekler. Yine 2021 yılı çağrısı ile 12 ülkeden 36 uluslararası genç araştırmacı ülkemizdeki 21 farklı üniversite ve araştırma merkezine katılacak. Bu genç araştırmacılar da Duke, Harvard, Humbold, MIT, Seul, Stanford, Münih, Tokyo Üniversiteleri gibi başarılı 31 üniversite ve araştırma merkezinden ülkemize geliyor."