https://tr.sputniknews.com/20220321/beyzbol-sopasiyla-uzerine-gelen-minibus-surucusunu-tabancayla-bacagindan-vurdu--1054901522.html
Trafikte yol verme kavgası: Beyzbol sopasıyla üzerine gelen minibüs sürücüsünü bacağından vurdu
Trafikte yol verme kavgası: Beyzbol sopasıyla üzerine gelen minibüs sürücüsünü bacağından vurdu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, beyzbol sopasıyla üzerine gelen minibüs sürücüsünü... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T00:22+0300
2022-03-21T00:22+0300
2022-03-21T00:23+0300
beyzbol sopası
kavga
türkiye
trafik
minibüs
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Sürücü Umut Bozkurt minibüsüyle caddede seyir halinde iken, yan yoldan çıkan otomobilin sürücüsüyle 'yol verme' anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladıAracından beyzbol sopasıyla inen Umut Bozkurt, otomobil sürücüsünün tabancasını çıkarıp üzerine geldiğini görünce kaçarak yeniden aracına bindi.Otomobilin sürücüsü ise minibüsün kapısına doğru iki el ateş etti.Umut Bozkurt, kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozkurt tedavi altına alındı.Polis olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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beyzbol sopası, kavga, trafik, minibüs
Trafikte yol verme kavgası: Beyzbol sopasıyla üzerine gelen minibüs sürücüsünü bacağından vurdu
00:22 21.03.2022 (güncellendi: 00:23 21.03.2022) Abone ol
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde trafikte yol verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada otomobil sürücüsü, beyzbol sopasıyla üzerine gelen minibüs sürücüsünü tabancayla ateş ederek bacağından vurdu.
Sürücü Umut Bozkurt minibüsüyle caddede seyir halinde iken, yan yoldan çıkan otomobilin sürücüsüyle 'yol verme' anlaşmazlığı nedeniyle tartışmaya başladı
Aracından beyzbol sopasıyla inen Umut Bozkurt, otomobil sürücüsünün tabancasını çıkarıp üzerine geldiğini görünce kaçarak yeniden aracına bindi.
Otomobilin sürücüsü ise minibüsün kapısına doğru iki el ateş etti.
Umut Bozkurt, kurşunların bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bozkurt tedavi altına alındı.
Polis olayın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.