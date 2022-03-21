https://tr.sputniknews.com/20220321/borrell-rusyaya-petrol-ambargosu-karari-cikmadi-yaptirimlar-surecek-1054932584.html

Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek

Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T23:36+0300

2022-03-21T23:36+0300

2022-03-21T23:41+0300

ab

rusya

josep borrell

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164124_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_564624ba43b7d1e8b5c92a9b2b477a3e.jpg

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.'Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz'Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz" dedi.AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ab, rusya, josep borrell