https://tr.sputniknews.com/20220321/borrell-rusyaya-petrol-ambargosu-karari-cikmadi-yaptirimlar-surecek-1054932584.html
Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek
Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T23:36+0300
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ab
rusya
josep borrell
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.'Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz'Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz" dedi.AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.
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Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek
23:36 21.03.2022 (güncellendi: 23:41 21.03.2022) Abone ol
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.
'Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz'
Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz" dedi.
AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.