Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220321/borrell-rusyaya-petrol-ambargosu-karari-cikmadi-yaptirimlar-surecek-1054932584.html
Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek
Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T23:36+0300
2022-03-21T23:41+0300
ab
rusya
josep borrell
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164124_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_564624ba43b7d1e8b5c92a9b2b477a3e.jpg
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.'Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz'Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz" dedi.AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044164124_39:0:1639:1200_1920x0_80_0_0_0085e631c0a220a486f3e020feeaf0c6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ab, rusya, josep borrell

Borrell: Rusya'ya petrol ambargosu kararı çıkmadı, yaptırımlar sürecek

23:36 21.03.2022 (güncellendi: 23:41 21.03.2022)
© REUTERS / Francisco SecoJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Francisco Seco
Abone olGoogle news
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri ve savunma bakanlarının Rusya'ya petrol ambargosu konusunda karar vermediğini ancak yeni yaptırımların geleceğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının ardından basına yaptığı açıklamada, Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya yaptırımların süreceğini ancak bu hafta içerisinde yeni bir paketin kabul edilmeyeceğini bildirdi.
Rusya'ya petrol ambargosu uygulanması konusunda herhangi bir karar çıkıp çıkmadığına ilişkin soru üzerine Borrell, enerji konularını gündeme getiren bazı üye ülkelerin olduğunu ve ilginç tartışmaların yaşandığını ancak bir karar alınmadığını kaydetti.

'Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz'

Borrell, Stratejik Pusula'nın kabul edilmesini Ukrayna'daki savaş nedeniyle "tam zamanında" ve "önemli bir dönemeç" olarak tanımlayarak, "Avrupa ordusu kurmak istemiyoruz. Her üye ülke, kendi ordusunu muhafaza edecek ancak daha yakın çalışmak istiyoruz" dedi.
AB Konseyi, Birliğin güvenlik ve savunma alanındaki rehberi niteliğinde olacak Stratejik Pusula belgesini, bugünkü toplantıda kabul etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала