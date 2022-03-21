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https://tr.sputniknews.com/20220321/brad-pittin-basrolunde-yer-aldigi-aksiyon-filmi-bullet-trainin-vizyon-tarihi-ertelendi-1054929915.html
Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı aksiyon filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi
Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı aksiyon filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi
Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi 29 Temmuz 2022'ye ertelendi. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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sony pictures
warner bros
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David Leitch tarafından yönetilen aksiyon ve gerilim filminin oyuncu kadrosunda Pitt ve Sandra Bullock'un yanı sıra Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi 15 Temmuz 2022'den 29 Temmuz 2022'ye ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihini Sony Pictures açıkladı.Bullet Train’in senaryosunu Zak Olkewicz, Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan ‘Maria Beetle’ romanından uyarladı.Kararın, Warner Bros.'un 29 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen DC filmi "Black Adam"ı 21 Ekim 2022'ye ertelemesinin üzerine alındığı düşünülüyor.
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brad pitt, sony pictures, warner bros, vizyon, film

Brad Pitt'in başrolünde yer aldığı aksiyon filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi ertelendi

21:35 21.03.2022
© Sony Pictures EntertainmentBrad Pitt, Bullet Train
Brad Pitt, Bullet Train - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© Sony Pictures Entertainment
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Başrolünde Brad Pitt'in yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi 29 Temmuz 2022'ye ertelendi.
David Leitch tarafından yönetilen aksiyon ve gerilim filminin oyuncu kadrosunda Pitt ve Sandra Bullock'un yanı sıra Joey King, Andrew Koji, Brian Tyree Henry, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada gibi isimlerin yer aldığı aksiyon ve gerilim filmi 'Bullet Train'in vizyon tarihi 15 Temmuz 2022'den 29 Temmuz 2022'ye ertelendi. Filmin yeni vizyon tarihini Sony Pictures açıkladı.

Bullet Train’in senaryosunu Zak Olkewicz, Japon yazar Kōtarō Isaka tarafından yazılan ‘Maria Beetle’ romanından uyarladı.
Kararın, Warner Bros.'un 29 Temmuz'da vizyona girmesi beklenen DC filmi "Black Adam"ı 21 Ekim 2022'ye ertelemesinin üzerine alındığı düşünülüyor.
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