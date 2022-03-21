https://tr.sputniknews.com/20220321/brezilya-telegrami-askiya-alma-kararini-geri-cekti-1054903245.html
Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti
Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti
Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Telegram'ı ülkede askıya alma kararını geri çekti. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T02:19+0300
2022-03-21T02:19+0300
2022-03-21T02:19+0300
dünya
pavel durov
telegram
brezilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045003357_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_292abe3e231e0b2c0396ad263f871b4d.jpg
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Telegram ülkede her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.Cuma günü, Brezilya Yüksek Mahkemesi Telegram'ı ülkede engellemeye karar vermişti. Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov programdaki aksaklıklarla ilgili özür dilemişti.Üst mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, Telegram'ın Brezilya'daki operasyonunu askıya alma kararını iptal edildiğini duyurdu.Mahkeme, uygulamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/13/1045003357_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c93ee27b8164b61128438627586248d6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
pavel durov, telegram, brezilya
Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti
Abone ol
Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Telegram'ı ülkede askıya alma kararını geri çekti.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Telegram ülkede her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.
Cuma günü, Brezilya Yüksek Mahkemesi Telegram'ı ülkede engellemeye karar vermişti. Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov programdaki aksaklıklarla ilgili özür dilemişti.
Üst mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, Telegram'ın Brezilya'daki operasyonunu askıya alma kararını iptal edildiğini duyurdu.
Mahkeme, uygulamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.