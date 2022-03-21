https://tr.sputniknews.com/20220321/brezilya-telegrami-askiya-alma-kararini-geri-cekti-1054903245.html

Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti

Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti

Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Telegram'ı ülkede askıya alma kararını geri çekti. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T02:19+0300

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Brezilya basınında yer alan haberlere göre Telegram ülkede her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.Cuma günü, Brezilya Yüksek Mahkemesi Telegram'ı ülkede engellemeye karar vermişti. Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov programdaki aksaklıklarla ilgili özür dilemişti.Üst mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, Telegram'ın Brezilya'daki operasyonunu askıya alma kararını iptal edildiğini duyurdu.Mahkeme, uygulamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.

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pavel durov, telegram, brezilya