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https://tr.sputniknews.com/20220321/brezilya-telegrami-askiya-alma-kararini-geri-cekti-1054903245.html
Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti
Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti
Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Telegram'ı ülkede askıya alma kararını geri çekti. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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Brezilya basınında yer alan haberlere göre Telegram ülkede her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.Cuma günü, Brezilya Yüksek Mahkemesi Telegram'ı ülkede engellemeye karar vermişti. Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov programdaki aksaklıklarla ilgili özür dilemişti.Üst mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, Telegram'ın Brezilya'daki operasyonunu askıya alma kararını iptal edildiğini duyurdu.Mahkeme, uygulamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.
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Brezilya Telegram'ı askıya alma kararını geri çekti

02:19 21.03.2022
© AATelegram
Telegram - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Brezilya Yüksek Federal Mahkemesi Telegram'ı ülkede askıya alma kararını geri çekti.
Brezilya basınında yer alan haberlere göre Telegram ülkede her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.
Cuma günü, Brezilya Yüksek Mahkemesi Telegram'ı ülkede engellemeye karar vermişti. Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov programdaki aksaklıklarla ilgili özür dilemişti.
Üst mahkeme yargıcı Alexandre de Moraes, Telegram'ın Brezilya'daki operasyonunu askıya alma kararını iptal edildiğini duyurdu.

Mahkeme, uygulamanın gerekliliklerini yerine getirdiğini belirtti.
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