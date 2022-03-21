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Bursa'daki orman köşkleri kar altında kaldı
Bursa'daki orman köşkleri kar altında kaldı
Uludağ’da bulunan orman köşkleri; kar kalınlığının 2 metreyi bulmasıyla kar altında kaldı. Tatilciler her yeri karla kaplı evlere tünelleri andıran yollardan... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ’daki Sarıalan'da kar bu yıl 2 metreyi buldu.Sarıalan'da konaklamak isteyen tatilciler, köşklere tüneli andıran yollardan geçerek ulaşıyor. Tatilciler camlarını açtıklarında ise dev kar kütleleri ile karşılaşıyor.Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden İşletme Müdür Eray Özenoğlu, "Uludağ’da şu an kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yağan yoğun kar yağışı sezonun uzamasına katkı sağladı. Köşklerin yolları kar yağdıkça kapanıyor. Bizde bu yolları sürekli açmak için mücadele veriyoruz. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması evlerin camlarının kapanmasına sebep oldu. Misafirler buraya kar görmek için geliyor. Bu kadar yoğun karı görmek onları mutlu ediyor. Burada 47 adet orman köşkümüz var ahşap bungalov evler eşyalı ve kombi ısıtmalı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220320/yogun-kar-yagisi-nedeniyle-cok-sayida-ilde-egitime-yarin-ara-verildi-1054899880.html
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türkiye, kar, bursa

Bursa'daki orman köşkleri kar altında kaldı

10:51 21.03.2022
© İHA / BURAK TÜRKERBursa'daki orman köşkleri kar altında kaldı
Bursa'daki orman köşkleri kar altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© İHA / BURAK TÜRKER
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Uludağ’da bulunan orman köşkleri; kar kalınlığının 2 metreyi bulmasıyla kar altında kaldı. Tatilciler her yeri karla kaplı evlere tünelleri andıran yollardan ulaşıyor. Evlerin camları ise yoğun kar sebebiyle güçlükle açılabiliyor.
Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Uludağ’daki Sarıalan'da kar bu yıl 2 metreyi buldu.
Sarıalan'da konaklamak isteyen tatilciler, köşklere tüneli andıran yollardan geçerek ulaşıyor. Tatilciler camlarını açtıklarında ise dev kar kütleleri ile karşılaşıyor.
Bu yıl kar yağışının yoğun olduğunu ifade eden İşletme Müdür Eray Özenoğlu, "Uludağ’da şu an kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Yağan yoğun kar yağışı sezonun uzamasına katkı sağladı. Köşklerin yolları kar yağdıkça kapanıyor. Bizde bu yolları sürekli açmak için mücadele veriyoruz. Kar kalınlığının 2 metreyi bulması evlerin camlarının kapanmasına sebep oldu. Misafirler buraya kar görmek için geliyor. Bu kadar yoğun karı görmek onları mutlu ediyor. Burada 47 adet orman köşkümüz var ahşap bungalov evler eşyalı ve kombi ısıtmalı" dedi.
kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
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