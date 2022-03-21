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https://tr.sputniknews.com/20220321/buyukcekmecede-iple-bogulmus-bir-kadin-ve-agaca-asili-halde-bir-erkek-cesedi-bulundu-1054902050.html
Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiftten... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T00:43+0300
2022-03-21T00:43+0300
türkiye
büyükçekmece
ceset
türkmenistan
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Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin, adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu 30 yaşında kadın ve 35 yaşındaki erkeğe ait olduğu tespit edildi.İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
büyükçekmece
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Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu

00:43 21.03.2022
© DHABüyükçekmece sahilde 2 cansız beden bulundu
Büyükçekmece sahilde 2 cansız beden bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor
Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin, adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu 30 yaşında kadın ve 35 yaşındaki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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