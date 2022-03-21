https://tr.sputniknews.com/20220321/buyukcekmecede-iple-bogulmus-bir-kadin-ve-agaca-asili-halde-bir-erkek-cesedi-bulundu-1054902050.html

Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu

Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu

İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiftten... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T00:43+0300

2022-03-21T00:43+0300

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türkiye

büyükçekmece

ceset

türkmenistan

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Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin, adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu 30 yaşında kadın ve 35 yaşındaki erkeğe ait olduğu tespit edildi.İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

büyükçekmece

türkmenistan

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

büyükçekmece, ceset, türkmenistan