https://tr.sputniknews.com/20220321/buyukcekmecede-iple-bogulmus-bir-kadin-ve-agaca-asili-halde-bir-erkek-cesedi-bulundu-1054902050.html
Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu
Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu
İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiftten... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T00:43+0300
2022-03-21T00:43+0300
2022-03-21T00:43+0300
türkiye
büyükçekmece
ceset
türkmenistan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054902116_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_cc774da74c0ab4b8a8e8048699ff9d9a.jpg
Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin, adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu 30 yaşında kadın ve 35 yaşındaki erkeğe ait olduğu tespit edildi.İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
türkiye
büyükçekmece
türkmenistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054902116_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_702159b8c70c2a1f2a85cf0210e902cf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
büyükçekmece, ceset, türkmenistan
Büyükçekmece'de iple boğulmuş bir kadın ve ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu
Abone ol
İstanbul Büyükçekmece'de iple boğulmuş halde bir kadın ve ağaca asılı şekilde erkek cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre, Türkmenistan uyruklu çiftten erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini astığı değerlendiriliyor
Büyükçekmece Mimarsinan sahilinde saat 22.00 sıralarında sahilde 2 ceset olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre; olay yeri tarafından yapılan inceleme sonucunda cesetlerin, adları açıklanmayan Türkmenistan uyruklu 30 yaşında kadın ve 35 yaşındaki erkeğe ait olduğu tespit edildi.
İlk belirlemelere göre, erkeğin kadını iple boğduktan sonra aynı iple kendini ağaca astığı değerlendiriliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.