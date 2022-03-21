CANLI | Kiev, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridoru oluşturulması teklifini reddetti

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridorları oluşturulması teklifini reddetti.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın sivilleri kurtarmak için 21 Mart'ta Mariupol'den insani yardım koridorları açma önerisini reddettiklerini bildirdi.
Vereshchuk, Ukrayinska Pravda'ya verdiği röportajda, "Teslim olup silah bırakmadan söz edilemez. Rus tarafını bu konuda bilgilendirdik" dedi.,
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki aşırı milliyetçi gruplara silah bırakma çağrısı yapmış ve silah bırakanlar için 21 Mart’ta Mariupol’den güvenli çıkış sağlanacağını açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Mihail Mizintsev, silah bırakanların Mariupol’dan Kiev’in denetimindeki topraklara güvenli geçişlerinin sağlanacağını kaydetmişti.
Mizintsev, Rusya’nın sabah Mariupol’de Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 09.30’da geçici ateşkes başlatacağını belirtmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail parlamentosu Knesset’te video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, İsrail’den ülkesine savunma sistemi yardımı yapmasını istedi.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki aşırı milliyetçi gruplara silah bırakma çağrısı yaptı ve silah bırakanlar için 21 Mart’ta Mariupol’den güvenli çıkış sağlanacağını söyledi.
Ukrayna ordu güçleri, yerel taburlar ve yabancı paralı askerlere savaşmayı bırakıp, Ukrayna tarafı ile üstünde anlaşılan insani koridorlar üstünden Mariupol’u terk etme çağrısı yapan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Mihail Mizintsev, silah bırakanların Mariupol’dan Kiev’in denetimindeki topraklara güvenli geçişlerinin sağlanacağını kaydetti.
Mizintsev, Mariupol’de Ukrayna tarafında savaşanlara hitaben, “Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.