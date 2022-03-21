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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220321/canli--kiev-rusyanin-mariupolde-insani-yardim-koridoru-olusturulmasi-teklifini-reddetti-1054904031.html
CANLI | Kiev, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridoru oluşturulması teklifini reddetti
CANLI | Kiev, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridoru oluşturulması teklifini reddetti
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridorları oluşturulması teklifini reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail’den ülkesine... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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Donbass operasyonu - Sputnik Türkiye

CANLI | Kiev, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridoru oluşturulması teklifini reddetti

06:13 21.03.2022 (güncellendi: 06:15 21.03.2022)
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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridorları oluşturulması teklifini reddetti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İsrail’den ülkesine savunma sistemi yardımı yapmasını istedi. Rusya, Mariupol’de savaşan aşırı milliyetçi gruplara silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yaptı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Mihail Mizintsev, Rusya’nın sabah Mariupol’de Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 09.30’da geçici ateşkes başlatacağını belirtti. Mizintsev, Mariupol’den çıkışlar için biri doğuya biri batıya açılacak insani koridorlar üstünden geçişlerinse 10.00’da başlamasının planlandığını kaydetti.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın sivilleri kurtarmak için 21 Mart'ta Mariupol'den insani yardım koridorları açma önerisini reddettiklerini bildirdi.
Donbass operasyonuna ilişkin güncel gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:23 21.03.2022
Biden, NATO ve AB liderleriyle bir araya gelecek
Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Mart'ta Brüksel'de NATO müttefikleri, G7 liderleri ve Avrupa Birliği liderleri ile görüşeceğini ardından da Polonya'ya gideceğini açıkladı.
Polonya'ya Cuma günü (25 Mart) gitmesi planlanan Biden, burada Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile ikili bir görüşme gerçekleştirecek.
Psaki, "Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız ve sebepsiz savaşının yarattığı insani ve insan hakları krizine uluslararası tepkiyi görüşmek Polonya'da olacak" dedi.
Biden bugün ise, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık ve İtalya liderleriyle Ukrayna'nın durumunu ve Batılı liderlerin Rusya'nın askeri operasyonuna "koordineli tepkilerini" görüşmek üzere telefon görüşmesi gerçekleştirecek.
06:20 21.03.2022
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya 5 milyon 3.46 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacak
Başbakan Jacinda Ardern, paranın yakıt, erzak, iletişim ekipmanı ve ilk yardım kitleri sağlayan bir NATO Güven Fonu'na yönlendirileceğini söyledi.
Ardern düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'da yaşananları uluslararası kurallara dayalı düzende büyük bir bozulma olarak görüyoruz, hepimizi etkiliyor ve bu nedenle bu olağanüstü önlemler aldık" dedi.
Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ayrıca, Ukrayna'ya ihtiyaç fazlası olan vücut zırhı, kask ve yelek gibi taktik ekipmanları sağlayacak.
Bu, Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımını 11 milyon Yeni Zelanda Doları'na çıkarıyor.
06:13 21.03.2022
Kiev, Rusya'nın Mariupol önerilerini kabul etmedi
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridorları oluşturulması teklifini reddetti.
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereshchuk, Rusya'nın Savunma Bakanlığı'nın sivilleri kurtarmak için 21 Mart'ta Mariupol'den insani yardım koridorları açma önerisini reddettiklerini bildirdi.
Vereshchuk, Ukrayinska Pravda'ya verdiği röportajda, "Teslim olup silah bırakmadan söz edilemez. Rus tarafını bu konuda bilgilendirdik" dedi.,
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki aşırı milliyetçi gruplara silah bırakma çağrısı yapmış ve silah bırakanlar için 21 Mart’ta Mariupol’den güvenli çıkış sağlanacağını açıklamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Mihail Mizintsev, silah bırakanların Mariupol’dan Kiev’in denetimindeki topraklara güvenli geçişlerinin sağlanacağını kaydetmişti.
Mizintsev, Rusya’nın sabah Mariupol’de Moskova saati ile (Türkiye saati ile aynı) 09.30’da geçici ateşkes başlatacağını belirtmişti.
Zelenskiy, İsrail’den Demir Kubbe savunma sistemi istedi
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail parlamentosu Knesset’te video-konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, İsrail’den ülkesine savunma sistemi yardımı yapmasını istedi.
Rusya, Mariupol’de savaşan milliyetçi gruplara silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yaptı
Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki aşırı milliyetçi gruplara silah bırakma çağrısı yaptı ve silah bırakanlar için 21 Mart’ta Mariupol’den güvenli çıkış sağlanacağını söyledi.
Ukrayna ordu güçleri, yerel taburlar ve yabancı paralı askerlere savaşmayı bırakıp, Ukrayna tarafı ile üstünde anlaşılan insani koridorlar üstünden Mariupol’u terk etme çağrısı yapan Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi Mihail Mizintsev, silah bırakanların Mariupol’dan Kiev’in denetimindeki topraklara güvenli geçişlerinin sağlanacağını kaydetti.
Mizintsev, Mariupol’de Ukrayna tarafında savaşanlara hitaben, “Kiev’deki yetkililer sizleri bir kez daha kendi kaderinize terk edip ölmenizi emrederlerse, canına kıymet veren herkese kendi başlarına silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
06:12 21.03.2022
Mariupol - Rusya - operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 20.03.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya, Mariupol’de savaşan milliyetçi gruplara silah bırakıp kenti terk etme çağrısı yaptı
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