CANLI | Kiev, Rusya'nın Mariupol'de insani yardım koridoru oluşturulması teklifini reddetti

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya 5 milyon 3.46 milyon dolarlık askeri yardım sağlayacak

Başbakan Jacinda Ardern, paranın yakıt, erzak, iletişim ekipmanı ve ilk yardım kitleri sağlayan bir NATO Güven Fonu'na yönlendirileceğini söyledi.

Ardern düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'da yaşananları uluslararası kurallara dayalı düzende büyük bir bozulma olarak görüyoruz, hepimizi etkiliyor ve bu nedenle bu olağanüstü önlemler aldık" dedi.

Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri ayrıca, Ukrayna'ya ihtiyaç fazlası olan vücut zırhı, kask ve yelek gibi taktik ekipmanları sağlayacak.

Bu, Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya yaptığı toplam yardımını 11 milyon Yeni Zelanda Doları'na çıkarıyor.