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Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti
Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta karantinaya alınan Şıncın şehrinde geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletmeler, kamu kurumları ve... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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Yerel hükümetten yapılan açıklamada, geçen hafta askıya alınan şehir içi otobüs ve metro seferlerinin de yeniden başlatılacağı bildirildi. Çin'in en büyük şehirlerinden, yaklaşık 17.5 milyon nüfuslu Şıncın, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 14 Mart'ta karantinaya alınmıştı. Kentte zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışındaki tüm işletmeler geçici olarak kapatılmış, şehir içi otobüs ve metro seferlerinin yanı sıra komşu Hong Kong'dan kargo seferleri de geçici olarak durdurulmuştu. Finans ve teknoloji merkezi Şıncın, Çin'in en büyük şirketlerinden telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei; elektrikli araç üreticisi BYD; Apple, Amazon, Sony ve Microsoft'a imalat hizmeti sağlayan Foxconn ve yaklaşık 1.2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en büyük internet platformu WeChat’in sahibi Tencent gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor. Şanghay Disneyland kapılarını kapattı Son 24 saatte 24 vakanın ve 734 asemptomatik vakanın görüldüğü ülkenin en büyük kenti olan Şanghay'da Disneyland ziyarete kapatıldı. 24 milyon nüfuslu kentte henüz topyekun karantina ilan edilmezken kent yönetimi bazı yerleşimleri karantinaya alarak toplu testler uyguladı. Cilin ve Çangçun'da karantina devam ediyor Öte yandan ana karada vakaların en yoğun görüldüğü Cilin eyaletine bağlı yaklaşık 9 milyon nüfuslu Çangçun ve 2 milyon nüfuslu, eyaletle aynı adı taşıyan Cilin kentlerinde karantina sürüyor. Son 24 saatte Çangçun'da 1079, Cilin'de ise 452 vaka tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220317/cin-devlet-baskani-si-kovid-19a-karsi-sifir-vaka-stratejisini-surdurme-mesaji-verdi-1054825913.html
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çin, koronavirüs, şıncın, karantina, şangay, disneyland

Çin'de geçen hafta karantinaya alınan Şıncın'da işletmeler yeniden faaliyete geçti

14:23 21.03.2022
© REUTERS / BRENDA GOHÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / BRENDA GOH
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Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle geçen hafta karantinaya alınan Şıncın şehrinde geçici olarak faaliyetleri durdurulan işletmeler, kamu kurumları ve diğer iş yerleri bugünden itibaren yeniden açıldı.
Yerel hükümetten yapılan açıklamada, geçen hafta askıya alınan şehir içi otobüs ve metro seferlerinin de yeniden başlatılacağı bildirildi. Çin'in en büyük şehirlerinden, yaklaşık 17.5 milyon nüfuslu Şıncın, artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 14 Mart'ta karantinaya alınmıştı.
Kentte zorunlu ihtiyaçlara karşılık verenler dışındaki tüm işletmeler geçici olarak kapatılmış, şehir içi otobüs ve metro seferlerinin yanı sıra komşu Hong Kong'dan kargo seferleri de geçici olarak durdurulmuştu.
Finans ve teknoloji merkezi Şıncın, Çin'in en büyük şirketlerinden telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei; elektrikli araç üreticisi BYD; Apple, Amazon, Sony ve Microsoft'a imalat hizmeti sağlayan Foxconn ve yaklaşık 1.2 milyar kullanıcısıyla Çin'in en büyük internet platformu WeChat’in sahibi Tencent gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor.

Şanghay Disneyland kapılarını kapattı

Son 24 saatte 24 vakanın ve 734 asemptomatik vakanın görüldüğü ülkenin en büyük kenti olan Şanghay'da Disneyland ziyarete kapatıldı. 24 milyon nüfuslu kentte henüz topyekun karantina ilan edilmezken kent yönetimi bazı yerleşimleri karantinaya alarak toplu testler uyguladı.

Cilin ve Çangçun'da karantina devam ediyor

Öte yandan ana karada vakaların en yoğun görüldüğü Cilin eyaletine bağlı yaklaşık 9 milyon nüfuslu Çangçun ve 2 milyon nüfuslu, eyaletle aynı adı taşıyan Cilin kentlerinde karantina sürüyor. Son 24 saatte Çangçun'da 1079, Cilin'de ise 452 vaka tespit edildi.
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.03.2022
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