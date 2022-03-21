https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T11:13+0300
2022-03-21T11:13+0300
2022-03-21T11:55+0300
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Çin'de Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü. 132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı açıklanmadı.Şangay merkezli China Eastern Havayolları ülkenin en iyi 3 havayolu firması arasında yer alıyor ve toplamda yerel ve yurt dışında 248 destinasyona uçuyor.
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çin, uçak, boeing, china eastern airlines
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
11:13 21.03.2022 (güncellendi: 11:55 21.03.2022) Abone ol
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
Çin'de Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.
132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı açıklanmadı.
Şangay merkezli China Eastern Havayolları ülkenin en iyi 3 havayolu firması arasında yer alıyor ve toplamda yerel ve yurt dışında 248 destinasyona uçuyor.