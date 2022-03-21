Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220321/cinin-guneyinde-yolcu-ucagi-dustu-iddiasi-1054909037.html
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T11:13+0300
2022-03-21T11:55+0300
çin
dünya
uçak
boeing
china eastern airlines
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054910336_0:315:3072:2043_1920x0_80_0_0_a036cb957865eaa69e3deac739970355.jpg
Çin'de Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü. 132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı açıklanmadı.Şangay merkezli China Eastern Havayolları ülkenin en iyi 3 havayolu firması arasında yer alıyor ve toplamda yerel ve yurt dışında 248 destinasyona uçuyor.
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054910336_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_0a0391945b59b7d5b1d9b30a17ea14f9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, uçak, boeing, china eastern airlines

132 kişiyi taşıyan uçak Çin'in güneyinde düştü

11:13 21.03.2022 (güncellendi: 11:55 21.03.2022)
© AFP 2022 / JASON REDMONDBoeing
Boeing - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AFP 2022 / JASON REDMOND
Abone olGoogle news
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
Çin'de Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.
132 kişiyi taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı açıklanmadı.
Şangay merkezli China Eastern Havayolları ülkenin en iyi 3 havayolu firması arasında yer alıyor ve toplamda yerel ve yurt dışında 248 destinasyona uçuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала