https://tr.sputniknews.com/20220321/cinsel-organlarinda-toplam-394-gram-metamfetamin-ve-110-gram-esrar-tasiyan-iki-kadin-yakalandi-1054930826.html

Cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı

Cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı

Denizli'de iki kadın cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalandı. Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede... 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T22:38+0300

2022-03-21T22:38+0300

2022-03-21T22:38+0300

türkiye

uyuşturucu

kurye

denizli

narkotik

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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi.'110 gram esrar maddesi çıkarıldı'Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.

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uyuşturucu, kurye, denizli, narkotik