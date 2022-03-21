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https://tr.sputniknews.com/20220321/cinsel-organlarinda-toplam-394-gram-metamfetamin-ve-110-gram-esrar-tasiyan-iki-kadin-yakalandi-1054930826.html
Cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı
Cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı
Denizli'de iki kadın cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalandı. Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T22:38+0300
2022-03-21T22:38+0300
türkiye
uyuşturucu
kurye
denizli
narkotik
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi.'110 gram esrar maddesi çıkarıldı'Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
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uyuşturucu, kurye, denizli, narkotik

Cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı

22:38 21.03.2022
© DHACinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı
Cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrar taşıyan iki kadın yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© DHA
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Denizli'de iki kadın cinsel organlarında toplam 394 gram metamfetamin ve 110 gram esrarla yakalandı. Cinsel organlarındaki uyuşturucu maddeler hastanede çıkarılan 2 zanlı tutuklandı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli'ye uyuşturucu getirileceğini belirledi. Denizli-Ankara karayolunun şehir girişinde dün önlem alan polis ekipleri, şehirlerarası bir yolcu otobüsünü durdurup, şüpheli 2 kadını gözaltına aldı. Şüphelilerin hastaneye götürülüp, röntgen filmleri çekildi.

'110 gram esrar maddesi çıkarıldı'

Çekilen filmlerde iki kadının cinsel organlarına gizledikleri poşetler içinde uyuşturucu madde taşıdıkları belirlendi. İki şüphelinin cinsel organlarından toplam 394 gram metamfetamin ile 110 gram esrar maddesi çıkarıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler mahkemece tutuklandı.
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