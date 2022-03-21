https://tr.sputniknews.com/20220321/derbide-sahaya-el-bombasi-atildi-1054913263.html

Derbide sahaya el bombası atıldı

Derbide sahaya el bombası atıldı

Arjantin Premier Ligi'nde Rosario Central ve Newell's Old Boys arasında oynanan maçta taraftarlar sahaya el bombası attı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

arjantin

arjantin süper lig

saha

futbol

maç

seyirci

tribün

el bombası

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Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı.Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı.Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.NTV Spor'un aktardığına göre, yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Newell's Old Boys sosyal medya hesabında sahaya atılan el bombasının görüntüsünü paylaştı.Old Boys, derbi mücadelesinde deplasmanda Rosario Central'ı Juan Garcia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

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arjantin, arjantin süper lig, saha, futbol, maç, seyirci, tribün, el bombası