https://tr.sputniknews.com/20220321/derbide-sahaya-el-bombasi-atildi-1054913263.html
Derbide sahaya el bombası atıldı
Derbide sahaya el bombası atıldı
Arjantin Premier Ligi'nde Rosario Central ve Newell's Old Boys arasında oynanan maçta taraftarlar sahaya el bombası attı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T13:07+0300
2022-03-21T13:07+0300
2022-03-21T13:08+0300
spor
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arjantin süper lig
saha
futbol
maç
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tribün
el bombası
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Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı.Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı.Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.NTV Spor'un aktardığına göre, yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.Ayrıca Newell's Old Boys sosyal medya hesabında sahaya atılan el bombasının görüntüsünü paylaştı.Old Boys, derbi mücadelesinde deplasmanda Rosario Central'ı Juan Garcia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
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arjantin, arjantin süper lig, saha, futbol, maç, seyirci, tribün, el bombası
Derbide sahaya el bombası atıldı
13:07 21.03.2022 (güncellendi: 13:08 21.03.2022) Abone ol
Arjantin Premier Ligi'nde Rosario Central ve Newell's Old Boys arasında oynanan maçta taraftarlar sahaya el bombası attı.
Arjantin Premier Ligi'nin 7. haftasında Rosario Central ve Newell's Old Boys takımları karşılaştı.
Santa Fe eyaletindeki iki ezeli rakip arasında oynanan derbide sahaya el bombaları atıldı.
Maç öncesi gerçekleşen olaylarda taraftarların sahaya el bombası atması saha zemininde hasara neden oldu. Karşılaşmanın hakemi maçı geç başlattı.
NTV Spor'un aktardığına göre, yaşanan olayların ardından Newell's Old Boys takımı, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hakem, Güvenlik Müdürü tarafından bilgilendirildi ve maçın başlama saati ertelendi. Sahaya atılan çok fazla el bombası var ve saha zemininde delikler açıldı" ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Newell's Old Boys sosyal medya hesabında sahaya atılan el bombasının görüntüsünü paylaştı.
Old Boys, derbi mücadelesinde deplasmanda Rosario Central'ı Juan Garcia'nın golüyle 1-0 mağlup etti.