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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Konseyi Toplantısı için Pakistan'da
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Konseyi Toplantısı için Pakistan'da
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Pakistan’a gitti. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde onur konuğu olarak Büyükelçiler Forumuna katılmasının ardından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geçti. Çavuşoğlu'nu havalimanında, Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Sayed Fahar İmam ve elçilik çalışanları karşıladı.Bakan Çavuşoğlu, Türk kurumlarının temsilcileri ile kısa süre sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılacak. Ayrıca teşkilat üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Konseyi Toplantısı için Pakistan'da

23:59 21.03.2022
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Pakistan’a gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri’nde onur konuğu olarak Büyükelçiler Forumuna katılmasının ardından, Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geçti.
Çavuşoğlu'nu havalimanında, Pakistan Ulusal Gıda Güvenliği ve Araştırma Bakanı Sayed Fahar İmam ve elçilik çalışanları karşıladı.
Bakan Çavuşoğlu, Türk kurumlarının temsilcileri ile kısa süre sohbet etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ziyareti kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı 48’inci Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısına katılacak. Ayrıca teşkilat üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
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