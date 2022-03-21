Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları: 298 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz mitingi yüzbinlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz mitingi yüzbinlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.
Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde gergin başladı. Kutlama alanına gelişlerin olduğu sırada polis 4 genci gözaltı alırken, gözaltılara tepki gösteren kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.
Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde gergin başladı. Kutlama alanına gelişlerin olduğu sırada polis 4 genci gözaltı alırken, gözaltılara tepki gösteren kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.
İlk kez sahne önüne polis konumlandırılırken, sahne ile kutlama alanı arasına da tel örgü çekildi. Bir süre sonra tel örgüleri kaldıran kalabalık sahne önüne toplandı.
İlk kez sahne önüne polis konumlandırılırken, sahne ile kutlama alanı arasına da tel örgü çekildi. Bir süre sonra tel örgüleri kaldıran kalabalık sahne önüne toplandı.
Alana gelmek isteyenlerin kontrol noktası önünde uzun süre bekletilmesi yine alanda gerginliğe yol açtı.
Alana gelmek isteyenlerin kontrol noktası önünde uzun süre bekletilmesi yine alanda gerginliğe yol açtı.
Miting tertip komitesi gelen vatandaşların alana alınmadığı yönünde anons yaparak tepki gösterdi. Gergin başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini müziğe bıraktı.
Miting tertip komitesi gelen vatandaşların alana alınmadığı yönünde anons yaparak tepki gösterdi. Gergin başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini müziğe bıraktı.
Çözüm sürecinden sonra ilk kez büyük bir kalabalığın toplandığı Nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bugün bu meydan 2013’teki mutabakatın arkasında olduğunun teyididir” dedi.
Çözüm sürecinden sonra ilk kez büyük bir kalabalığın toplandığı Nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bugün bu meydan 2013’teki mutabakatın arkasında olduğunun teyididir” dedi.
Buldan şunları söyledi: “Barıştan başka bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz. Türkiye’de siyaset yapan herkesin temel gündeminin barış olması gerektiğini söylüyoruz. Siyaset ve parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı. Sevgili halkımız, bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, ‘çözdük’ diyerek çözülmez. Korkarak değil, silerek değil, cesaretle, umutla, Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız”
Buldan şunları söyledi: “Barıştan başka bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz. Türkiye’de siyaset yapan herkesin temel gündeminin barış olması gerektiğini söylüyoruz. Siyaset ve parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı. Sevgili halkımız, bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, ‘çözdük’ diyerek çözülmez. Korkarak değil, silerek değil, cesaretle, umutla, Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız”
Yapılan konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi.
Kutlamalarda toplam 298 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Yapılan konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi.
Kutlamalarda toplam 298 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.