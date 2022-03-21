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Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları: 298 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları: 298 kişi gözaltına alındı
Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına yüzbinlerce kişi katılırken, çözüm sürecinden sonraki en kalabalık Nevruz oldu. Gergin başlayan kutlamalarda 298... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
nevruz
diyarbakır
kutlama
gözaltı
çözüm süreci
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nevruz, фото, diyarbakır, kutlama, gözaltı, çözüm süreci

Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları: 298 kişi gözaltına alındı

20:30 21.03.2022 (güncellendi: 20:36 21.03.2022)
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Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına yüzbinlerce kişi katılırken, çözüm sürecinden sonraki en kalabalık Nevruz oldu. Gergin başlayan kutlamalarda 298 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
© Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz mitingi yüzbinlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz mitingi yüzbinlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
1/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Diyarbakır’da düzenlenen Nevruz mitingi yüzbinlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti.

© Sputnik / Sertac Kayar

Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde gergin başladı. Kutlama alanına gelişlerin olduğu sırada polis 4 genci gözaltı alırken, gözaltılara tepki gösteren kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde gergin başladı. Kutlama alanına gelişlerin olduğu sırada polis 4 genci gözaltı alırken, gözaltılara tepki gösteren kalabalık ile polis arasında arbede çıktı. - Sputnik Türkiye
2/10
© Sputnik / Sertac Kayar

Newroz Parkı’nda düzenlenen kutlamalar sabah saatlerinde gergin başladı. Kutlama alanına gelişlerin olduğu sırada polis 4 genci gözaltı alırken, gözaltılara tepki gösteren kalabalık ile polis arasında arbede çıktı.

© Sputnik / Sertac Kayar

İlk kez sahne önüne polis konumlandırılırken, sahne ile kutlama alanı arasına da tel örgü çekildi. Bir süre sonra tel örgüleri kaldıran kalabalık sahne önüne toplandı.

İlk kez sahne önüne polis konumlandırılırken, sahne ile kutlama alanı arasına da tel örgü çekildi. Bir süre sonra tel örgüleri kaldıran kalabalık sahne önüne toplandı. - Sputnik Türkiye
3/10
© Sputnik / Sertac Kayar

İlk kez sahne önüne polis konumlandırılırken, sahne ile kutlama alanı arasına da tel örgü çekildi. Bir süre sonra tel örgüleri kaldıran kalabalık sahne önüne toplandı.

© Sputnik / Sertac Kayar

Alana gelmek isteyenlerin kontrol noktası önünde uzun süre bekletilmesi yine alanda gerginliğe yol açtı.

Alana gelmek isteyenlerin kontrol noktası önünde uzun süre bekletilmesi yine alanda gerginliğe yol açtı. - Sputnik Türkiye
4/10
© Sputnik / Sertac Kayar

Alana gelmek isteyenlerin kontrol noktası önünde uzun süre bekletilmesi yine alanda gerginliğe yol açtı.

© Sputnik / Sertac Kayar

Miting tertip komitesi gelen vatandaşların alana alınmadığı yönünde anons yaparak tepki gösterdi. Gergin başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini müziğe bıraktı.

Miting tertip komitesi gelen vatandaşların alana alınmadığı yönünde anons yaparak tepki gösterdi. Gergin başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini müziğe bıraktı. - Sputnik Türkiye
5/10
© Sputnik / Sertac Kayar

Miting tertip komitesi gelen vatandaşların alana alınmadığı yönünde anons yaparak tepki gösterdi. Gergin başlayan kutlamalar ilerleyen saatlerde yerini müziğe bıraktı.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Çözüm sürecinden sonra ilk kez büyük bir kalabalığın toplandığı Nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bugün bu meydan 2013’teki mutabakatın arkasında olduğunun teyididir” dedi.

Çözüm sürecinden sonra ilk kez büyük bir kalabalığın toplandığı Nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bugün bu meydan 2013’teki mutabakatın arkasında olduğunun teyididir” dedi. - Sputnik Türkiye
6/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Çözüm sürecinden sonra ilk kez büyük bir kalabalığın toplandığı Nevruz kutlamasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bugün bu meydan 2013’teki mutabakatın arkasında olduğunun teyididir” dedi.

© Sputnik / Sertaç Kayar

Buldan şunları söyledi: “Barıştan başka bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz. Türkiye’de siyaset yapan herkesin temel gündeminin barış olması gerektiğini söylüyoruz. Siyaset ve parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı. Sevgili halkımız, bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, ‘çözdük’ diyerek çözülmez. Korkarak değil, silerek değil, cesaretle, umutla, Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız”

Buldan şunları söyledi: “Barıştan başka bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz. Türkiye’de siyaset yapan herkesin temel gündeminin barış olması gerektiğini söylüyoruz. Siyaset ve parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı. Sevgili halkımız, bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, ‘çözdük’ diyerek çözülmez. Korkarak değil, silerek değil, cesaretle, umutla, Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız” - Sputnik Türkiye
7/10
© Sputnik / Sertaç Kayar

Buldan şunları söyledi: “Barıştan başka bir çıkar yol olmadığını iyi biliyoruz. Türkiye’de siyaset yapan herkesin temel gündeminin barış olması gerektiğini söylüyoruz. Siyaset ve parlamento bunun için vardır. Herkes elini taşın altına koymalı. Sevgili halkımız, bu ülkenin en büyük sorunu Kürt sorunudur. ‘Kürt sorunu yoktur’ diyerek bu sorun çözülmez, ‘çözdük’ diyerek çözülmez. Korkarak değil, silerek değil, cesaretle, umutla, Türkiye halklarının geleceği için, Kürtlerin geleceği için Kürt sorununun acilen çözümüne ihtiyaç var. Yaşanan bütün krizlerin çözümü için elimizi taşın altına koymaya hazırız”

© Sputnik / Sertac Kayar

Yapılan konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi.

Kutlamalarda toplam 298 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Yapılan konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi.Kutlamalarda toplam 298 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - Sputnik Türkiye
8/10
© Sputnik / Sertac Kayar

Yapılan konuşmaların ardından sanatçıların seslendirdiği şarkılar eşliğinde halay çekildi.

Kutlamalarda toplam 298 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da Nevruz kutlamaları
Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları - Sputnik Türkiye
9/10
© Sputnik / Sertac Kayar
© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’da Nevruz kutlamaları
Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları - Sputnik Türkiye
10/10
© Sputnik / Sertac Kayar

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