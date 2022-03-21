https://tr.sputniknews.com/20220321/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054905693.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.37 liradan başladı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T09:15+0300
2022-03-21T09:15+0300
2022-03-21T09:25+0300
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Dolar kuru yeni haftaya 14.80 TL seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta Fed 3 yılın ardından faizleri artırmış, TCMB ise yüzde 14'te sabit bırakmıştı.Euro ise bu haftaya 16.3650 TL seviyesinde başladı.Çeyrek altın ne kadar?Spot piyasada gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira seviyesinde yer alıyor.Çeyrek altın alış fiyatı 1486 lira, satış ise 1502 liradan gerçekleşiyor. Yarım altın alış fiyatı 2975 lira, tam altın ise 5931 Türk Lirası.
https://tr.sputniknews.com/20220318/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1054835127.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, yarım gram altın, gram altın, çeyrek altın, türk lirası
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
09:15 21.03.2022 (güncellendi: 09:25 21.03.2022) Abone ol
Dolar güne 14.82 seviyelerinde, Euro/TL ise 16.37 liradan başladı.
Dolar kuru yeni haftaya 14.80 TL seviyesinde başladı. Geçtiğimiz hafta Fed 3 yılın ardından faizleri artırmış, TCMB ise yüzde 14'te sabit bırakmıştı.
Euro ise bu haftaya 16.3650 TL seviyesinde başladı.
Çeyrek altın ne kadar?
Spot piyasada gram altın alış fiyatı 915 lira, satış fiyatı 916 lira seviyesinde yer alıyor.
Çeyrek altın alış fiyatı 1486 lira, satış ise 1502 liradan gerçekleşiyor. Yarım altın alış fiyatı 2975 lira, tam altın ise 5931 Türk Lirası.