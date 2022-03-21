https://tr.sputniknews.com/20220321/erdogan-kurulusundan-gunumuze-milletvekilleri-ve-il-baskanlari-toplantisinda-konusuyor-1054927694.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur" açıklamasında bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T19:36+0300

2022-03-21T19:36+0300

2022-03-21T19:49+0300

politika

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"AK Parti milletin partisidir. Kuran da iktidara getiren de milletimizdir. AK Parti, millete hizmetkar olmak için göreve talip olmuş insanlardan oluşmaktadır. Kadro değişimi de bayrak yarışıdır.Partimizi medeniyetimizin ve ülkemizin tüm birikimini ortaya koyan büyük bir resim olarak görüyorum.AK Parti sizlerin evidir. İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez.Türkiye'yi küresel ve yerli vesayet güçlerinin penceresinden hep birlikte kurtardık. Bugün de aynı azimle çalışmalıyız. Ülkemiz çok kritik bir dönemden geçerken, çok çalışıp gayret göstermeliyiz. Evlatlarımıza gururla miras bırakacağınız bir Türkiye için var gücünüzle çalışmanızı istiyorum.Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum.Bölgemizin ekonomik kriz ve savaşlarla yeniden şekillendirilmeye çalışıldığı dönemde birliğimiz daha güçlü olmalı.Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk. Elhamdülillah. İnşallah bu hafta da Tokat Havalimanı'nın açılışını yapacağız. 'Durmak yok yola devam' diyoruz."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan