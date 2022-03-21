Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220321/finlandiya-devlet-baskanindan-nato-uyeligi-yerine-abd-ve-isvec-ile-yakin-ortaklik-kuralim-teklifi-1054908804.html
Finlandiya Devlet Başkanı'ndan 'NATO üyeliği yerine ABD ve İsveç ile yakın ortaklık kuralım' teklifi
Finlandiya Devlet Başkanı'ndan 'NATO üyeliği yerine ABD ve İsveç ile yakın ortaklık kuralım' teklifi
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliğine alternatif olarak ABD ve İsveç ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi teklifinde bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T11:02+0300
2022-03-21T11:02+0300
dünya
finlandiya
abd
sauli niinistö
nato
isveç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054908777_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_22578e9d11d3453238b416ede42e07d6.jpg
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, ülkenin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin tartışmaları değerlendirerek, ülkesinin 'NATO üyeliği veya ABD ve İsveç ile daha yakın ortaklık' şeklinde iki seçeneği olduğunu belirtti.Financial Times'a (FT) mülakat veren Niinistö, askeri ittifaka katılmanın yararları ve dezavantajlarını ele alarak ABD ve İsveç ile daha derin bir savunma işbirliğinin NATO'ya katılmaya alternatif olabileceğini öne sürdü.'Mevcut konumumuzda her şeye rağmen değişilik yapmaya hazırız'NATO üyeliğinin 'endişeleri sona ermiş gibi görünse de', Avrupa'da tansiyonun yükselmesi de dahil olmak üzere Finlandiya'nın gözetmesi gereken riskleri içerdiğini vurgulayan Niinistö, tüm bunlara rağmen Helsinki'nin mevcut konumunda değişiklik yapmaya hazır olduğunu kaydetti.Finlandiya lideri, "Yola böyle devam etmek dışında şeyler düşünüyoruz. Tüm bu alternatiflerin, güvenliğimizin artması yönünde bir avantajı var. Ya da istikrarımızın sürmesini ve güvenli bir ortamda yaşadığımızdan emin olmamızı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Diğer yandan mart ayının başlarında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme başta olmak üzere son görüşmelerde ABD ve İsveç ile ilişkilerin sıkılaştırılmasının ele alındığını dile getiren Niinistö, "(Biden ile toplantıda) İsveç-Finlandiya-Amerikan işbirliği tartışıldı ve Washington'dan pek çok fikir aldık" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220321/tatbikat-sonrasi-13-nato-gemisi-stockholme-gidiyor--1054903845.html
finlandiya
isveç
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/15/1054908777_86:0:1150:798_1920x0_80_0_0_072e0028819ed2a75e70111c245d738a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, abd, sauli niinistö, nato, isveç

Finlandiya Devlet Başkanı'ndan 'NATO üyeliği yerine ABD ve İsveç ile yakın ortaklık kuralım' teklifi

11:02 21.03.2022
© REUTERS / Heikki Saukkomaa / LehtikuvaSauli Niinistö
Sauli Niinistö - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© REUTERS / Heikki Saukkomaa / Lehtikuva
Abone olGoogle news
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliğine alternatif olarak ABD ve İsveç ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi teklifinde bulundu.
Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, ülkenin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin tartışmaları değerlendirerek, ülkesinin 'NATO üyeliği veya ABD ve İsveç ile daha yakın ortaklık' şeklinde iki seçeneği olduğunu belirtti.
Financial Times'a (FT) mülakat veren Niinistö, askeri ittifaka katılmanın yararları ve dezavantajlarını ele alarak ABD ve İsveç ile daha derin bir savunma işbirliğinin NATO'ya katılmaya alternatif olabileceğini öne sürdü.

'Mevcut konumumuzda her şeye rağmen değişilik yapmaya hazırız'

NATO üyeliğinin 'endişeleri sona ermiş gibi görünse de', Avrupa'da tansiyonun yükselmesi de dahil olmak üzere Finlandiya'nın gözetmesi gereken riskleri içerdiğini vurgulayan Niinistö, tüm bunlara rağmen Helsinki'nin mevcut konumunda değişiklik yapmaya hazır olduğunu kaydetti.
Finlandiya lideri, "Yola böyle devam etmek dışında şeyler düşünüyoruz. Tüm bu alternatiflerin, güvenliğimizin artması yönünde bir avantajı var. Ya da istikrarımızın sürmesini ve güvenli bir ortamda yaşadığımızdan emin olmamızı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan mart ayının başlarında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme başta olmak üzere son görüşmelerde ABD ve İsveç ile ilişkilerin sıkılaştırılmasının ele alındığını dile getiren Niinistö, "(Biden ile toplantıda) İsveç-Finlandiya-Amerikan işbirliği tartışıldı ve Washington'dan pek çok fikir aldık" dedi.
NATO bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
DÜNYA
İsveç basını: 13 NATO gemisi Stockholm'e gidiyor
05:15
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала