https://tr.sputniknews.com/20220321/finlandiya-devlet-baskanindan-nato-uyeligi-yerine-abd-ve-isvec-ile-yakin-ortaklik-kuralim-teklifi-1054908804.html

Finlandiya Devlet Başkanı'ndan 'NATO üyeliği yerine ABD ve İsveç ile yakın ortaklık kuralım' teklifi

Finlandiya Devlet Başkanı'ndan 'NATO üyeliği yerine ABD ve İsveç ile yakın ortaklık kuralım' teklifi

Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, NATO üyeliğine alternatif olarak ABD ve İsveç ile savunma ilişkilerinin güçlendirilmesi teklifinde bulundu. 21.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-21T11:02+0300

2022-03-21T11:02+0300

2022-03-21T11:02+0300

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Finlandiya Devlet Başkanı Sauli Niinistö, ülkenin NATO'ya üyelik sürecine ilişkin tartışmaları değerlendirerek, ülkesinin 'NATO üyeliği veya ABD ve İsveç ile daha yakın ortaklık' şeklinde iki seçeneği olduğunu belirtti.Financial Times'a (FT) mülakat veren Niinistö, askeri ittifaka katılmanın yararları ve dezavantajlarını ele alarak ABD ve İsveç ile daha derin bir savunma işbirliğinin NATO'ya katılmaya alternatif olabileceğini öne sürdü.'Mevcut konumumuzda her şeye rağmen değişilik yapmaya hazırız'NATO üyeliğinin 'endişeleri sona ermiş gibi görünse de', Avrupa'da tansiyonun yükselmesi de dahil olmak üzere Finlandiya'nın gözetmesi gereken riskleri içerdiğini vurgulayan Niinistö, tüm bunlara rağmen Helsinki'nin mevcut konumunda değişiklik yapmaya hazır olduğunu kaydetti.Finlandiya lideri, "Yola böyle devam etmek dışında şeyler düşünüyoruz. Tüm bu alternatiflerin, güvenliğimizin artması yönünde bir avantajı var. Ya da istikrarımızın sürmesini ve güvenli bir ortamda yaşadığımızdan emin olmamızı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.Diğer yandan mart ayının başlarında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşme başta olmak üzere son görüşmelerde ABD ve İsveç ile ilişkilerin sıkılaştırılmasının ele alındığını dile getiren Niinistö, "(Biden ile toplantıda) İsveç-Finlandiya-Amerikan işbirliği tartışıldı ve Washington'dan pek çok fikir aldık" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220321/tatbikat-sonrasi-13-nato-gemisi-stockholme-gidiyor--1054903845.html

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