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https://tr.sputniknews.com/20220321/fitch-kuresel-ekonomiye-iliskin-buyume-tahminlerini-dusurdu-1054932202.html
Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme için görünümün, enflasyon zorluklarının artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya... 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T23:24+0300
2022-03-21T23:24+0300
ekonomi
fitch
ukrayna krizi
rusya
abd
ab
enerji
yaptırım
enflasyon
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4.2'den yüzde 3.5'e düşürdü.Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını yayımladı.Raporda, küresel ekonomik büyüme için görünümün, enflasyon zorluklarının artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun küresel enerji kaynaklarının üzerindeki etkisi nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiği aktarıldı.Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 ve 2023'de yüzde 2.8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Aralık 2021'de açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 4.2 ve 2023'de ise yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.ABD ve Euro bölgesi büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildiRaporda, Ukrayna'daki kriz ve Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların küresel enerji arzını riske attığı belirtilerek, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın sanayinin maliyetlerini artıracağı ve tüketicilerin gelirlerini azaltacağı ifade edildi.ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin yüzde 3.7'den yüzde 3.5'e çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1.6 olduğu aktarıldı.Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4.5'ten yüzde 3'e indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2.3 olduğu kaydedildi.Fitch'in raporunda büyüme tahminlerindeki söz konusu aşağı yönlü revizyonların yüksek enerji fiyatlarını ve ABD'nin tahmin edilenden daha hızlı faiz artışına gidişini yansıttığı ifade edildi.Enflasyon zorlukları yoğunlaşıyorRusya'nın 2019'da Euro Bölgesi'nin birincil enerji tüketiminin yaklaşık 4'te 1'ini sağladığı anımsatılan raporda, Euro Bölgesi enflasyonunun gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2022'de ortalama yüzde 5 olacağı bildirildi.ABD'de enflasyon zorluklarının yoğunlaştığına işaret edilen raporda, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda büyük bir sorun haline gelen enflasyona katkıda bulunduğu kaydedildi.Raporda, hane halkının enflasyon konusundaki endişelerinin arttığı belirtilerek, ABD'de enflasyonun yüzde 9 ile zirve yapmasının ve bu yıl ortalama yüzde 7 olmasının beklendiği ifade edildi.ABD Merkez Bankasının (Fed) Ukrayna'daki savaştan önce 'şahinleştiğine' dikkat çekilen raporda, Fitch'in 2022 toplam 7 faiz artışına gitmesinin ve faiz oranının 2023 sonuna kadar yüzde 3'e gelmesinin beklendiği aktarıldı.Çin ekonomisi için bu yıl yüzde 4.8'lik büyüme beklentisiFitch'in raporunda Çin ekonomisinin ise 2022'de yüzde 4.8 ve 2023'te yüzde 5,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.ABD ve Avrupa'nın aksine Çin'in enflasyonun hala düşük olduğu parasal gevşeme modunda olduğu belirtilen raporda, daha fazla faiz oranı ve zorunlu karşılık oranı indirimleri ile önemli mali gevşeme beklendiği kaydedildi.Raporda, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarından kaynaklanan kısa vadeli tüketim görünümüne yönelik riskler olduğu ve emlak piyasasının zayıf kaldığı ifade edildi.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 2.4 ve gelecek yıl yüzde 3.2 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 4.3 ve 2023'te yüzde 3.5 büyüyeceğini öngörmüştü.
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fitch, ukrayna krizi, rusya, abd, ab, enerji, yaptırım, enflasyon

Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerini düşürdü

23:24 21.03.2022
© AAFitch Ratings
Fitch Ratings - Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2022
© AA
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomik büyüme için görünümün, enflasyon zorluklarının artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun küresel enerji kaynakları üzerindeki etkisiyle önemli ölçüde kötüleştiğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonomiye ilişkin 2022 yılı büyüme beklentisini yüzde 4.2'den yüzde 3.5'e düşürdü.
Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nun mart sayısını yayımladı.
Raporda, küresel ekonomik büyüme için görünümün, enflasyon zorluklarının artması ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik operasyonunun küresel enerji kaynaklarının üzerindeki etkisi nedeniyle önemli ölçüde kötüleştiği aktarıldı.
Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin düşürüldüğü raporda, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3.5 ve 2023'de yüzde 2.8 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Fitch, Aralık 2021'de açıkladığı tahminlerinde küresel ekonominin 2022'de yüzde 4.2 ve 2023'de ise yüzde 3 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD ve Euro bölgesi büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi

Raporda, Ukrayna'daki kriz ve Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların küresel enerji arzını riske attığı belirtilerek, petrol ve gaz fiyatlarındaki artışın sanayinin maliyetlerini artıracağı ve tüketicilerin gelirlerini azaltacağı ifade edildi.
ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin yüzde 3.7'den yüzde 3.5'e çekildiği belirtilen raporda, ülkenin 2023 yılı büyüme beklentisinin ise yüzde 1.6 olduğu aktarıldı.
Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahminin de yüzde 4.5'ten yüzde 3'e indirildiği, 2023 yılı büyüme tahminin ise 2.3 olduğu kaydedildi.
Fitch'in raporunda büyüme tahminlerindeki söz konusu aşağı yönlü revizyonların yüksek enerji fiyatlarını ve ABD'nin tahmin edilenden daha hızlı faiz artışına gidişini yansıttığı ifade edildi.

Enflasyon zorlukları yoğunlaşıyor

Rusya'nın 2019'da Euro Bölgesi'nin birincil enerji tüketiminin yaklaşık 4'te 1'ini sağladığı anımsatılan raporda, Euro Bölgesi enflasyonunun gaz fiyatlarındaki artışa bağlı olarak 2022'de ortalama yüzde 5 olacağı bildirildi.
ABD'de enflasyon zorluklarının yoğunlaştığına işaret edilen raporda, petrol fiyatlarındaki artışın halihazırda büyük bir sorun haline gelen enflasyona katkıda bulunduğu kaydedildi.
Raporda, hane halkının enflasyon konusundaki endişelerinin arttığı belirtilerek, ABD'de enflasyonun yüzde 9 ile zirve yapmasının ve bu yıl ortalama yüzde 7 olmasının beklendiği ifade edildi.
ABD Merkez Bankasının (Fed) Ukrayna'daki savaştan önce 'şahinleştiğine' dikkat çekilen raporda, Fitch'in 2022 toplam 7 faiz artışına gitmesinin ve faiz oranının 2023 sonuna kadar yüzde 3'e gelmesinin beklendiği aktarıldı.

Çin ekonomisi için bu yıl yüzde 4.8'lik büyüme beklentisi

Fitch'in raporunda Çin ekonomisinin ise 2022'de yüzde 4.8 ve 2023'te yüzde 5,1 büyümesinin beklendiği bildirildi.
ABD ve Avrupa'nın aksine Çin'in enflasyonun hala düşük olduğu parasal gevşeme modunda olduğu belirtilen raporda, daha fazla faiz oranı ve zorunlu karşılık oranı indirimleri ile önemli mali gevşeme beklendiği kaydedildi.
Raporda, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarından kaynaklanan kısa vadeli tüketim görünümüne yönelik riskler olduğu ve emlak piyasasının zayıf kaldığı ifade edildi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun raporunda, Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 2.4 ve gelecek yıl yüzde 3.2 büyümesinin beklendiği belirtildi. Fitch daha önce Türkiye'nin bu yıl yüzde 4.3 ve 2023'te yüzde 3.5 büyüyeceğini öngörmüştü.
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