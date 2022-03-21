https://tr.sputniknews.com/20220321/goztepe-baskani-mehmet-sepil-istifa-etti-1054922322.html
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti
Mehmet Sepil, Göztepe'deki başkanlık ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. 21.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-21T16:21+0300
2022-03-21T16:21+0300
2022-03-21T16:25+0300
spor
başkan
mehmet sepil
göztepe
göztepe spor klübü
istifa
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220225/pfdkdan-goztepeye-ceza-yagmuru-221-bin-tl-para-cezasi-kesildi-1054229711.html
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başkan, mehmet sepil, göztepe, göztepe spor klübü, istifa
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil istifa etti
16:21 21.03.2022 (güncellendi: 16:25 21.03.2022) Abone ol
Mehmet Sepil, Göztepe'deki başkanlık ve yönetim kurulu başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Kulüp Başkanı Mehmet Sepil, görevinden ayrıldı.
Sepil, yaptığı yazılı açıklamada, 8 yıldır kulüp başkanlığı görevi yaptığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
“Büyük bir onurla yürüttüğüm Göztepe Spor Kulübü Başkanlık görevimden ve yönetim kurulu başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettim. Göztepe Spor Kulübünün sorumluluklarını devralacak yeni bir yönetim oluşmasında tek önceliğim ve hassasiyetim, kulübümüzü yeni bir heyecanla şu an bulunduğu konumdan daha iyi noktalara getirebilecek olmasıdır.”